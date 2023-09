Elles espèrent faire-valoir le préjudice subi, avant une éventuelle suite au pénal. Une première étape judiciaire pour quelque 300 familles résidentes de la cité Air-Bel à Marseille se joue ce vendredi au civil, à la caserne du Muy, salle où se tiennent les procès dits « hors norme » par le nombre de victimes ou de prévenus. Cette audience est un premier aboutissement pour une affaire commencée il y a près de six ans, après la mort de Djamel Haouache en 2017, 46 ans à l’époque, qui a succombé à une infection par la légionelle, une bactérie qui se développe et prolifère dans les réseaux d’eau.

Un premier signalement dès 2011

Soraya Slimani est l’avocate qui a été saisie du dossier et représente les familles. De cette audience au civil, elle « attend une réparation qui permettra la reconnaissance du statut de victimes des résidents » et espère « rendre justice aux locataires ». Au rang des mises en cause figure la Logirem, Unicil et Erilia, les trois bailleurs sociaux d’Air-Bel mais aussi la société Cofex, qui effectuait un suivi sanitaire annuel, et d'Engie, en charge de la maintenance du réseau d'eau.

Air-Bel est une cité déshéritée du sud de Marseille de 1.200 logements sociaux où vivent plus de 6.000 habitants. Le premier signalement de présence de légionelles remonte à 2011, mais les bailleurs sociaux n’ont entrepris leurs premières études de rénovation des équipements qu’à partir de 2015 en se contentant de chlorer massivement le réseau d’eau. Des chocs de chlore manifestement insuffisants, puisque des analyses réalisées par l’Agence régionale de santé en 2018, après la mort de Djamel Haouachache révélaient des concentrations en légionelle 40 fois supérieures aux normes.

« Pendant des années, les locataires qui remplissaient leur part du contrat en honorant leurs loyers, ont eu à disposition une eau hyperchlorée avec son lot de problèmes de peau et de chutes de cheveux, et d’angoisses », fait valoir l’avocate. La légionellose peut être contractée en buvant l’eau mais aussi par inhalation. Elle prolifère dans des eaux de 25 à 45 degrés et se manifeste le plus souvent par des formes bénignes mais peut s’avérer mortelle sur des personnes sujettes à des maladies chroniques. De fait, de nombreux habitants se sont appliqués à ne boire plus que de l’eau en bouteille et se contenter de douches froides.

Une suite au pénal ?

Des travaux de rénovations ont été réalisés par les bailleurs sociaux entre 2017 et 2021, pour un montant de 8,1 millions d’euros, ont-ils précisé à La Provence. Selon Soraya Slimani, ces derniers essayent de se retourner contre la société Cofex qui n’aurait pas rempli ses obligations de conseils. Depuis la fin de l’année 2022, la cité connaît un vaste chantier de requalification estimé à 185 millions d’euros. Armelle Bouty, l'avocate de la société Cofex dit sa « perplexité » et son « incompréhension » de la mise en cause de leur client. « Cofex effectuait depuis 2005 le suivi sanitaire pour le compte des bailleurs sociaux. L'expert judiciaire a considéré dans son rapport que Cofex avait bien donné toutes les préconnisations nécéssaires. Après le délai de mise en oeuvre des travaux, c'est autre chose », indique Armelle Bouty pour qui « la mise hors de cause de Cofex semble évidente ».

Quant à l’avocate des victimes, elle espère qu’une condamnation au civil permette d’accélérer et de déboucher sur une audience au pénal, alors que l’instruction notamment pour homicide involontaire est toujours en cours au pôle santé publique du tribunal de Marseille. La légionellose est un problème récurrent dans certains grands ensembles marseillais. A l’été 2021, c’est à La Savine, une cité du nord de Marseille, qu’une dame décédait des suites de la légionellose.