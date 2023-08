Le tribunal correctionnel de Nîmes a condamné, ce lundi, un homme à six mois d’emprisonnement ferme. Le 8 juin, alors que les sapeurs-pompiers du centre de secours principal de Nîmes venaient en aide à une victime, cette dernière les avait agressés verbalement avant de s’en prendre physiquement à l’un d’entre eux.

Les pompiers et le Sdis (service départemental d’incendie et de secours) avaient déposé plainte dans la foulée. Leur constitution de partie civile a été déclarée recevable par le tribunal ce qui leur permettra d’obtenir des dommages et intérêts dans une audience distincte, ainsi que le remboursement des frais de justice. « Le président et le directeur du Sdis rappellent que les dépôts de plainte sont systématiques en cas d’outrage, de menaces ou de violences » envers les sapeurs-pompiers dans le cadre de leurs missions.