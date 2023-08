La justice a rendu son verdict, Jean-Marc Morandini a été condamné à six mois de prison avec sursis ce mardi. Le tribunal judiciaire de Paris a reconnu l’animateur coupable de harcèlement sexuel contre un jeune comédien et l’a condamné à six mois de prison avec sursis. Le tribunal a également condamné l’animateur de la chaîne CNews pour « travail dissimulé ». Ses avocates ont aussitôt indiqué qu’il ferait appel de cette condamnation.

Agé de 57 ans, l’animateur est soupçonné d’avoir encouragé de jeunes comédiens, âgés de 19 à 26 ans au moment des faits, entre juin et septembre 2015, à s’exhiber nus pour les castings d’une Web-série intitulée Les Faucons dont il était le producteur.

Une pseudo-directrice de casting, Catherine Leclerc (en réalité Jean-Marc Morandini sous pseudonyme), leur avait adressé des courriels pour leur demander avec insistance d’envoyer des vidéos d’eux nus, le pubis rasé, et de scènes de masturbation parfois avec éjaculations.