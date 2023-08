La veuve de Mohamed Bendriss va porter plainte contre X auprès du parquet de Marseille pour non-dénonciation de crime, a annoncé à 20 Minutes son avocat Me Arié Alimi. Cette plainte intervient après la publication d’articles de Mediapart et de Libération qui laissent entendre que la hiérarchie du Raid a tenté de couvrir en connaissance de cause les hommes mis en cause dans la mort de cet homme en marge des émeutes à Marseille au début du mois de juillet.

« Ils avaient les vidéos depuis un mois et ils savaient que les fonctionnaires du Raid étaient impliqués, estime Me Arié Alimi. Il y a eu une volonté de dissimulation de la part de la hiérarchie du Raid pour protéger les fonctionnaires de police du Raid et leur permettre une concertation ».

Tirs de LBD

Au début du mois d’août, trois policiers du Raid, une unité d’élite, ont été mis en examen pour « violences avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner ». Ils sont soupçonnés de tirs de LBD (lanceurs de balles de défense) ayant causé la mort de Mohamed Bendriss, 27 ans, dans la nuit du 1er au 2 juillet au centre de Marseille. L’homme a perdu la vie après un malaise alors qu’il circulait à scooter.

Il est le seul mort imputé aux forces de l’ordre à ce jour pendant cet épisode de violences urbaines qui s’était déclenché dans plusieurs villes de France et sur plusieurs jours à la suite du décès du jeune Nahel, tué par un policier lors d’un contrôle routier à Nanterre fin juin.