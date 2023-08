Le 28 juillet dernier, le juge d’instruction en charge de l’enquête sur la disparition d'Emile au Haut-Vernet a décidé d’ajouter la qualification supplémentaire pour « enlèvement et séquestration », a appris 20 Minutes de source proche du dossier, confirmant une information du Parisien. Pour rappel, le 8 juillet dernier, le petit garçon âgé de 2 ans et demi, était en vacances chez ses grands-parents dans le petit hameau dans les Alpes-de-Haute-Provence. Depuis, malgré les recherches des gendarmes et les moyens déployés par les enquêteurs, le bambin demeure introuvable.

Selon cette même source proche du dossier, cette décision du parquet d’Aix-en-Provence, en charge de l’enquête, a pour but d’élargir les moyens des investigations, mais ne signifie pas que les enquêteurs disposent de nouveaux éléments dans cette affaire complexe.