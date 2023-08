Comme on dit, plus de peur que de mal. La lettre de menace d’attaque terroriste, retrouvée vendredi soir à l’école de police de Nîmes, qui par ailleurs avait entraîné l’évacuation complète de l’établissement ainsi que des écoles d’Oissel et Saint-Malo, provenait finalement d’un exercice interne de simulation d’attentat.

En mémoire, vendredi soir, « une information a été portée à notre connaissance nécessitant la mise en œuvre d’une levée de doute dans plusieurs écoles de police (ENP), à savoir à Nîmes, à Oissel et à Saint-Malo (…). Des vérifications, entreprises par précaution, ont conduit à évacuer les élèves policiers qui étaient hébergés », avait indiqué précédemment la DGPN à l’AFP. Quelques centaines d’élèves ont été hébergés dans la nuit de vendredi à samedi dans des gymnases.

Retour en cours

Les élèves ont pu réintégrer leurs écoles samedi après-midi, après une levée de doute complète, avait indiqué la direction générale de la police nationale (DGPN).

La DGPN n’avait pas précisé quelle était la nature de l’alerte mais, selon deux sources proches de l’enquête à l’AFP, il s’agissait d’un courrier retrouvé sur l’un des chemins de ronde de l’école de police de Nîmes comportant des menaces de nature terroriste. Il s’est avéré que ce document était relatif à un exercice de type simulation d’attentat terroriste réalisé à l’école, selon les sources proches de l’enquête.