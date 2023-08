Quatre militants d’extrême droite ont été relaxés ce jeudi par le tribunal correctionnel d’Angers. Ils étaient jugés pour « participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences », des faits qui remontent aux émeutes qui ont eu lieu fin juin après la mort de Nahel à Nanterre. Deux des quatre identitaires, membres du RED (Rassemblement des étudiants de droite) ou anciens de l’Alvarium, un groupe d’extrême droite dissous en 2021, étaient également poursuivis pour « port d’arme ». L’un d’eux a cependant été condamné à trois mois de prison avec sursis pour « violences ».

Le 30 juin au soir, des participants à une manifestation interdite contre les violences policières avaient été dispersés par les forces de l’ordre. Une soixantaine d’entre eux s’étaient alors dirigés vers la rue du Cornet, dans le centre-ville d’Angers, où se situe le local des identitaires. Jets de projectiles et coups s’en étaient suivis, de part et d’autre.

Agir en état de nécessité

Dans ce contexte, les militants d’extrême droite ont été vus chaque soir, dans et aux abords de leur local, armés de battes et morceaux de bois, pour certains masqués. Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux les montraient avancer vers les assaillants et, dans un cas, commettre des violences.

Tout en considérant que l’infraction de participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences était bel et bien caractérisée, les juges ont considéré que les quatre hommes, âgés de 20 à 28 ans et également poursuivis pour « participation à un groupement armé », avaient agi en état de nécessité, proportionnellement à la menace dont ils faisaient l’objet, a constaté un correspondant de l’AFP.