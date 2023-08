Après huit ans d’enquête, deux anciens éducateurs d’un Institut médico-éducatif (IME) ont été mis en examen pour « agression sexuelle sur mineur de moins de 15 ans », a indiqué le parquet général de Grenoble, confirmant des informations révélées par Le Parisien. Au total, sept enfants sont concernés, le plus jeune avait onze ans lors des faits.

Le 4 juillet dernier, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Grenoble a ordonné ces poursuites, dans le cadre d’un supplément d’information demandé par les familles des victimes. Elles avaient fait appel du non-lieu prononcé en avril 2020, réclamant une « audition complémentaire, expertise psychologique et psychiatrique » du principal suspect.

Un premier supplément d’information avait déjà été ordonné en février 2021 par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Grenoble. Le principal suspect avait été mis en examen et deux autres anciens éducateurs avaient été placés sous le statut de témoin assisté pour « agressions sexuelles sur mineur de moins de 15 ans » et « viol sur personne vulnérable », a précisé le procureur adjoint de Grenoble, François Touret de Coucy. Ces trois hommes mis en cause ont été renvoyés et suspendus de leurs fonctions.

Le principal suspect déjà mis en cause pour des affaires de viol sur mineurs

Cette affaire a commencé en 2015, pour des soupçons d’agressions sexuelles sur une dizaine d’enfants et adolescents par trois éducateurs spécialisés de l’IME de Voiron, entre 2012 et 2015. L’un d’entre eux avait été placé en détention provisoire en avril pour détention d’images pédopornographiques.

Cet événement avait confirmé les doutes de plusieurs familles dont les enfants, pour certains autistes, avaient changé brutalement de comportements et décrivaient avec leurs mots et des gestes explicites, des agressions sexuelles. Ils avaient alors déposé plainte avec constitution de partie civile, entraînant la nomination d’un magistrat instructeur fin septembre 2016 à Grenoble.

Le principal suspect avait déjà été mis en cause dans deux affaires de viol sur mineurs, ses neveux, classées sans suite. L’individu avait ensuite été employé dans l’institut isérois « sans aucune qualification et sans aucun renseignement sur ses antécédents judiciaires », a souligné Me Bertrand Sayn, avocat de parents de victimes.