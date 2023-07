La justice française vient d’autoriser la remise de Michele Bellocco, un Italien arrêté le 11 juillet par la police aux frontières (PAF), aux autorités de son pays. « Son transfert vers l’Italie est en cours d’organisation », a indiqué le parquet général lyonnais.

Cet homme de 26 ans avait été interpellé par un équipage de la Police aux frontières (PAF) qui avait des doutes sur la véracité des documents présentés, lors d’un contrôle d’identité à la gare de Perrache à Lyon. Une fois en garde à vue, il avait rapidement révélé sa vraie identité. Les enquêteurs se sont alors aperçus qu’il était sous le coup d’un mandat d’arrêt européen depuis novembre 2021 et qu’il était membre de la 'Ndrangheta, la célèbre mafia calabraise.

Condamné à huit ans et quatre mois de prison en Italie

En novembre 2021, cet Italien s’était soustrait à son assignation à résidence, quittant son domicile de Rosarno, au sud de l’Italie, avant sa condamnation définitive à huit ans et quatre mois de prison. Il avait été reconnu coupable de divers délits contre des biens et des personnes, des vols dans des pharmacies et des supermarchés et de la résistance à une personne dépositaire de l’autorité publique, entre 2014 et 2017.

D’après les médias italiens, les carabiniers italiens ont cherché sa trace, analysant les déplacements des membres de la famille et s’intéressant au milieu lyonnais, où vit une importante communauté immigrée calabraise depuis des dizaines d’années.