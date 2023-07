Frank Underwood ne tombe jamais. A l’image de son personnage dans House of Cards, l’acteur américain Kevin Spacey a échappé à la justice à Londres, reconnu non coupable d’agressions sexuelles sur quatre hommes à l’issue de son procès. Après un mois de débats et après avoir délibéré pendant 12 heures et 26 minutes, les jurés ont déclaré la star, qui fête ses 64 ans ce mercredi, non coupable des neuf charges retenues contre lui. Au prononcé du verdict, l’acteur a essuyé quelques larmes et a fait des gestes de remerciements en direction des jurés.

« Je suis énormément reconnaissant envers le jury qui a pris le temps d’étudier toutes les preuves et les faits avant de prendre une décision », a déclaré l’acteur dans une brève déclaration devant la cour. « J’accepte le verdict d’aujourd’hui avec humilité. » Sa nouvelle victoire judiciaire annonce-t-elle son retour sur les écrans ? Bâtie sur des rôles d’anti-héros (loser quadragénaire désirant une adolescente dans American Beauty, tueur en série psychopathe dans Seven, ou encore vilain de bande dessinée dans Superman Returns), la carrière de l’acteur s’était arrêtée net fin 2017, emportée par la première vague de #MeToo.

Débarqué en urgence

L’acteur a chuté au sommet de sa gloire, après cinq saisons passées à l’affiche de la série House of Cards, succès planétaire de Netflix où il campe un parlementaire américain sans foi ni loi, prêt à tout pour devenir président. En octobre 2017, trois semaines après la déferlante déclenchée contre le producteur Harvey Weinstein, l’acteur Anthony Rapp explique avoir été agressé sexuellement à 14 ans par Kevin Spacey en 1986.

La star présente immédiatement ses « plus sincères excuses » pour son « comportement (d’homme) ivre et profondément déplacé ». Un acte dicté selon lui par ses agents, qu’il regrette désormais. « J’ai appris la leçon, ne jamais s’excuser pour quelque chose qu’on n’a pas fait », a-t-il lâché en octobre lors de son procès civil à New York. Il a également nié avoir voulu faire diversion en révélant publiquement son homosexualité, un secret de polichinelle dans l’industrie, lors du scandale.

Les accusations d’Anthony Rapp, rapidement suivies par d’autres allégations aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, ont poussé Hollywood à le reléguer au rang de fantôme. En deux mois, Kevin Spacey a été débarqué de House of Cards et effacé en urgence du film Tout l’argent du monde : toutes ses prises ont dû être rejouées par le Canadien Christopher Plummer. L’acteur n’a pourtant jamais été condamné. Le tribunal de New York l’a récemment déclaré non coupable, et les poursuites pour agression sexuelle sur un employé de bar de 18 ans dans le Massachusetts ont été abandonnées en 2019.