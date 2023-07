Près de deux mois. C’est la durée sur laquelle se tiendra le procès en appel de deux des principaux accusés de l’attentat de Nice. Il aura lieu du 22 avril au 14 juin 2024.

Reconnus coupables d’association de malfaiteurs terroriste le 13 décembre après plus de trois mois d’audience, Chokri Chafroud et Mohamed Ghraieb jugés pour leur implication dans l’attentat au camion-bélier survenu le 14 juillet 2016 et ayant fait 86 morts et 450 blessés ont tous deux été condamnés à 18 ans de réclusion criminelle.

Ils avaient fait appel de la décision dès le verdict prononcé.

En décembre dernier, l’avocat de Mohamed Ghraieb avait dénoncé la décision de la cour d’assises qu’il jugeait en « réponse aux attentes de l’opinion publique sur un dossier dans lequel la juridiction n’a pas su résister à la pression et l’injonction qui lui était fait d’avoir une peine exemplaire ».

Condamnés à des peines allant de deux à douze ans de prison, les six autres accusés n’avaient pas fait appel de la décision.