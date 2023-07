Deux sœurs seront jugées en août prochain devant le tribunal correctionnel de Valenciennes, dans le Nord, pour, entre autres faits, « pratique illégale de la médecine ». Elles sont accusées d’avoir pratiqué des injections douteuses de botox à des centaines de « patientes », dont certaines présentent aujourd’hui des séquelles graves.

L’affaire avait été rendue publique en mai dernier, après que les gendarmes du Nord ont lancé un appel à témoins afin de retrouver des victimes potentielles d’un certain « Doctor Lougayne ». Les enquêteurs avaient en effet repéré le compte Snapchat de ce pseudo-docteur et un autre, lié, baptisé « injection_lille ». Des comptes qui proposaient des injections d’acide hyaluronique et de botox à des prix imbattables. Injections « pouvant causer des complications souvent irréversibles lorsqu’elles ne sont pas réalisées par des professionnels habilités », avait assuré à l’époque le parquet de Valenciennes, en charge de l’enquête.

Des clientes victimes de complications graves

Juste avant l’appel à témoins, les gendarmes avaient déjà bien avancé dans leurs investigations, identifiant notamment les deux personnes derrière ces comptes Snapchat : des sœurs. Elles avaient été interpellées, début mai, et des perquisitions avaient permis de trouver de nombreux éléments à charge : « une centaine de seringues et de fioles d’acide hyaluronique et de botox, pour la plupart d’origine étrangère », parfois périmées, divers produits, de l’argent liquide et des biens de luxe, a détaillé la gendarmerie ce mercredi. Les militaires ont aussi pu établir que les mises en cause pratiquaient leurs interventions entre « les Hauts-de-France ou en région parisienne », où « où elles louaient des locaux dédiés aux injections », précise le parquet de Valenciennes à 20 Minutes. Selon les gendarmes, les tarifs pratiqués variaient de 200 à 400 euros la séance, « pour des bénéfices estimés à plus de 120.000 euros ».

A l’issue de leur garde à vue, en mai dernier, les deux suspectes ont été remises en liberté, les gendarmes misant sur leur appel à témoins pour la suite. Les résultats ne se sont pas fait attendre longtemps : « une trentaine de victimes a été dénombrée », a assuré, ce mercredi, le parquet de Valenciennes à 20 Minutes. « Certaines présentent des complications graves ayant nécessité la réalisation d’opérations chirurgicales », ajoutent les gendarmes. Ces derniers ont néanmoins largement de quoi boucler le dossier et renvoyer les mises en cause devant la justice. Les sœurs ont donc de nouveau été interpellées il y a une semaine.

Déférées devant le parquet, elles devaient être jugées dans la foulée en comparution immédiate des chefs d’exercice illégal de la médecine, mise en danger de la vie d’autrui, blessures involontaires, escroquerie, infractions à la législation sur les substances vénéneuses, travail dissimulé, blanchiment aggravé, énumère le parquet. Des faits pour lesquels elles encourent dix années de prison. L’audience avait finalement été renvoyée au 17 août prochain. En attendant le procès, celle des sœurs qui pratiquait les injections a été placée en détention provisoire. L’autre a été laissée libre, sous contrôle judiciaire.