L’affaire de la mystérieuse brigade anticasseurs qui était passée à l’action à Lorient lors des émeutes qui avaient suivi la mort de Nahel est désormais entre les mains de la justice. Suite au signalement de trois députés La France insoumise, le parquet de Lorient va ouvrir une enquête qui sera confiée à la section de recherches de Rennes, a fait savoir le procureur adjoint Bastien Diacono. Le signalement émane des députés bretons Frédéric Mathieu, Murielle Lepvraud et Mathilde Hignet qui s’appuient sur le fondement de l’article 40 du Code de procédure pénale.

🟥 Puisque le Procureur de #Lorient ne semble pas savoir qu'il peut s'auto-saisir lorsqu'une milice fasciste se permet de procéder à des "interpellations" sauvages et violentes dans sa zone de ressort, @MathildeHignet, @MLepvraud et moi décidons de le faire nous-même. pic.twitter.com/KHSU8V8w48 — Frédéric MATHIEU (@frdric_mathieu) July 17, 2023



Citant des articles de presse, ils dénoncent la participation présumée d’une trentaine de militaires en civil à des opérations anti-émeutes dans la nuit du 30 juin au 1er juillet. Au cours de ces opérations, ces militaires auraient procédé à des « interpellations sauvages », remettant ensuite à la police les « interpellés ». Dans leur courrier daté du 17 juillet, les députés relèvent notamment que, selon le Code de la sécurité intérieure, les groupements présentant « par leur forme et leur organisation militaire le caractère de groupes de combat ou de milices privés sont interdits. »

L’armée a aussi ouvert une enquête

Ils écrivent également : « il est difficile de concevoir la flagrance lorsque nous avons affaire à une milice organisée, cagoulée et équipée de collier de serrage, et dont l’action est donc préméditée et non spontanée. » Outre le non-respect du Code la sécurité intérieure, les députés mettent également en avant l’interdiction, en vertu du Code pénal, de « s’immiscer dans une fonction publique en accomplissant l’un des actes réservés au titulaire de cette fonction. »

Une enquête de commandement a également été ouverte par la Forfusco (Force maritime des fusiliers marins et commandos), qui dispose d’une base à Lanester.