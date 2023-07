Ce mercredi le parquet de Nice s’est prononcé favorablement pour une requalification des faits en « homicides et blessures involontaires » dans l’enquête sur les mesures de sécurité lors de l’attentat de Nice. Plus de 400 personnes avaient été blessées et 86 autres étaient mortes le 14 juillet 2016 sur la Promenade des Anglais, alors que Mohamed Lahouaiej-Bouhlel, un trentenaire tunisien demeurant à Nice, avait foncé dans la foule au volant d’un camion de 19 tonnes.

Le procureur de Nice Xavier Bonhomme a indiqué à l’AFP que « les faits sont susceptibles d’une requalification en homicides et blessures involontaires commis par maladresse, imprudence et négligence ». Ce dernier avait par ailleurs sollicité des juges la requalification des faits de « mise en danger de la vie d’autrui » en « homicides et blessures involontaires », comme le rapporte un document que nos confrères du Parisien ont pu consulter.

Le procès sur l’attentat lui-même, qui a permis de juger des complices de l’auteur de l’attentat, s’est achevé en décembre avec des condamnations de deux à dix-huit ans d’emprisonnement, contre huit personnes. Mais sept ans presque jour pour jour après les faits, cette requalification, qui concerne la sécurisation mise en place conjointement par les autorités municipales et préfectorales pour la « Prom' Party » organisée le soir de l’attentat, ouvre un nouvel épisode dans l’enquête.

Quatre personnes placées sous le statut de témoins assistés

La semaine dernière, plusieurs associations locales de victimes avaient fait part de leur « réelle inquiétude » sur les suites judiciaires de ce volet sécuritaire. Dans ce volet de l’enquête, quatre personnes ont été entendues et placées sous le statut de témoins assistés : l’ancien préfet des Alpes-Maritimes, Adolphe Colrat, son directeur de cabinet de l’époque, François-Xavier Lauch, l’actuel maire de Nice Christian Estrosi, à l’époque premier adjoint chargé de la sécurité pour cause de cumul des mandats, et Philippe Pradal, aujourd’hui premier adjoint d’Estrosi, qui occupait la fonction de maire au moment de l’attentat.