Isabelle Adjani est accusée d’avoir fraudé l’administration fiscale en 2013, 2016 et 2017. L’actrice multirécompensée âgée de 68 ans sera jugée le 19 octobre par le tribunal correctionnel de Paris pour des faits de fraude fiscale et blanchiment, a-t-on appris ce mardi de source judiciaire. Contacté, son conseil n’avait pas répondu dans l’immédiat.

La star aurait utilisé deux mécanismes. Elle a dissimulé « une donation de deux millions d’euros émanant de Diagna NDiaye, sous couvert d’un prêt, lui ayant permis d’éluder 1,2 million d’euros de droits de mutation » et elle s’est fictivement domiciliée au Portugal, lui permettant ainsi d'« éluder 236.000 euros d’impôt sur le revenu », a détaillé la source judiciaire.

L’ombre des Panama papers

Mamadou Diagna Ndiaye est un homme d’affaires sénégalais, président du Comité national olympique et sportif sénégalais (Cnoss) et membre du Comité international olympique (CIO). L’actrice sera également jugée pour blanchiment, des faits commis entre les Etats-Unis et le Portugal en 2014. Elle est soupçonnée d’avoir fait « transiter par un compte bancaire américain non déclaré à l’administration fiscale la somme de 119.000 euros provenant d’une société offshore au bénéficiaire effectif inconnu et destinée à un investissement au Portugal », a développé la même source.

L’enquête a été ouverte en 2016 à la suite des révélations des Panama papers sur un système d’évasion fiscale via des comptes dans des paradis fiscaux. Isabelle Adjani était citée comme détentrice d’une société aux Iles Vierges Britanniques. Si les investigations n’ont pas permis d’identifier de flux financiers en lien avec cette société offshore, elles ont en revanche révélé des faits de fraude fiscale et de blanchiment, a précisé la source judiciaire.

Un album pour la fin d’année

Actrice-phare des années 1980-1990, Isabelle Adjani a marqué le cinéma en jouant des héroïnes fragiles et passionnées, d’Adèle H. à la reine Margot en passant par Eliane dans L’été meurtrier. Récemment, c’est par un retour à la chanson qu’elle a fait parler d’elle : l’interprète de Pull marine écrit par Gainsbourg il y a quarante ans, prépare un deuxième album pour la fin d’année.

Dans une autre procédure judiciaire, Isabelle Adjani a été mise en examen en octobre 2020 pour escroquerie après la plainte d’un ancien consultant qui l’accuse d’avoir maquillé le remboursement de 157.000 euros qu’elle lui devait. La patronne de l’agence de paparazzi Bestimage, la reine de la presse people « Mimi » Marchand, de son vrai nom Michèle Marchand, est également poursuivie dans cette affaire pour complicité d’escroquerie.