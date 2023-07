Nouvel épisode judiciaire pour le projet d’autoroute A69 entre Toulouse et Castres. Plusieurs associations environnementales ont déposé un recours en justice pour demander la suspension des travaux de l’autoroute entre Toulouse et Castres, considérant qu’ils risquent de porter atteinte à des espèces protégées, ont-elles annoncé vendredi dans un communiqué. Ce référé-suspension, une procédure d’urgence, sera examiné mardi 25 juillet par le tribunal administratif de Toulouse, en attendant l’examen sur le fond d’un autre recours, déposé en juin, contre la construction de l’autoroute A69.

Une atteinte aux espèces protégées selon les associations

Une dizaine d’associations et collectifs est à l’origine de ce recours, parmi lesquels figurent les antennes régionales de France Nature Environnement et des Amis de la Terre, la Confédération paysanne ou La Voie est Libre. Ils estiment que la construction de l’autoroute risque de porter atteinte à des espèces protégées, comme la loutre d’Europe, et expriment un « doute sérieux sur la légalité de l’autorisation environnementale » accordée en mars.

De son côté, la société Atosca, en charge des travaux, rappelle que l’autoroute a été déclarée d’utilité publique par un décret de 2018 et assure qu’elle apportera « toutes les explications et précisions utiles au juge administratif » au sujet de ses engagements environnementaux. En mai, le ministre délégué aux Transports Clément Beaune avait soutenu que l’autoroute allait se faire malgré les contestations, mais que « quelques améliorations supplémentaires » doivent être trouvées sur les aspects environnementaux.