Une enquête a été ouverte à Paris après des menaces de mort visant le policier qui a tué jeudi dernier le jeune Nahel à Nanterre et son avocat Me Laurent-Franck Liénard. Ce dernier a déclaré à l'AFP avoir déposé plainte auprès du commissariat du 17e arrondissement de Paris pour des menaces de mort contre lui-même et contre son client, confirmant ce qu'il avait annoncé à CNews.

Une autre enquête après la publication du nom dans la presse de l'accusé

Il n'a pas fait d'autres commentaires. La mort du jeune Nahel le 27 juin à Nanterre (Hauts-de-Seine) lors d'un contrôle routier a embrasé le pays, provoquant plusieurs nuits consécutives de violences, d'incendies de voitures ou de poubelles, de saccages de bâtiments publics et de pillages dans de nombreuses villes de France.

Mis en examen pour homicide volontaire et écroué le 29 juin, le policier a été maintenu en détention jeudi. Son nom complet et sa commune de résidence ont été publiés par le site internet du journal Oise Hebdo, entraînant l'ouverture d'une enquête par le parquet de Compiègne pour diffusion «d'informations permettant d'identifier ou de localiser une personne dépositaire de l'autorité publique» aux fins de l'exposer lui ou sa famille à un risque «d'atteinte à la personne ou aux biens». Le ministère de l'Intérieur avait effectué jeudi en fin de soirée un signalement au parquet dans cette affaire.