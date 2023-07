L’islamologue suisse Tariq Ramadan est renvoyé en procès devant la cour criminelle départementale de Paris pour des viols sur quatre femmes, a indiqué une source judiciaire, confirmant d’autres sources proches du dossier.

Tariq Ramadan sera donc jugé pour des viols commis entre 2009 et 2016, selon l’ordonnance de mise en accusation dont l’AFP a eu connaissance. Une décision de non-lieu partiel a par ailleurs été rendue concernant deux plaignantes.

Des faits niés par l’accusé

« Tenter de renvoyer une personne devant une juridiction de jugement alors que la Cour de cassation est saisie d’une requête en nullité concernant le point central de ce dossier est inadmissible », ont directement réagi Maîtres Philippe Ohayon, Ouadie Elhamamouchi et Nabila Asmane, trois des avocats du Suisse. La défense de Tariq Ramadan a en effet formé un pourvoi en cassation après la validation le 11 mai par la cour d’appel de Paris d’expertises psychiatriques capitales, qu’elle contestait. « Cet énième passage en force est un terrible aveu de faiblesse », ont-ils ajouté.

Fin mai, le conférencier, qui était aussi accusé en Suisse par une femme dans une affaire remontant à 2008, a été acquitté de l’accusation de viol et contrainte sexuelle par un tribunal genevois qui a jugé qu’il n’y avait pas de preuve contre lui.

Me Laure Heinich, qui défend trois femmes dans le dossier instruit à Paris, dont deux avec Me Laura Ben Kemoun, a indiqué que ses clientes se réjouissaient « de cette décision et du travail manifestement très méticuleux rendu » par les magistrates. Me Ben Kemoun a ajouté que les plaignantes étaient « soulagées et prêtes pour la suite ». Dans ce dossier emblématique de l’ère #MeToo, Tariq Ramadan, 60 ans, a d’abord nié avoir eu des relations sexuelles extraconjugales avant de reconnaître des « relations de domination », rudes mais « consenties ».