L’arrêté anti-burkini d’une ville de la Côte d’Azur validé par la justice

La polémique avait éclaté en 2016. Plusieurs communes avaient vu leur arrêtés anti-burkini attaqués en justice. Ça n’avait pas encore été le cas de la mairie de Mandelieu-La-Napoule (Alpes-Maritimes), qui interdit, depuis 2012, l’accès à ses plages et à la baignade aux « personnes ayant une tenue non respectueuse des règles d’hygiène et de sécurité pouvant entraver des troubles à l’ordre public ».

Le texte, reconduit le 7 juin pour la douxième année consécutive et pour une application du 15 juin au 31 août, a fait l’objet pour la première fois d’un recours de la Ligue des droits de l’homme (LDH). Recours qui a été rejeté, le tribunal administratif de Nice estimant que l’arrêté ne porte « une atteinte grave et manifestement illégale à aucune liberté fondamentale », selon un communiqué de la municipalité et la décision de justice consultée par 20 Minutes.









« Contexte actuel de cohabitation particulièrement tendue »

La LDH estimait que les libertés « de manifester ses convictions religieuses », « d’aller et venir » et « de se vêtir dans l’espace public » étaient entravées par le texte signé par le maire LR de Mandelieu, Sébastien Leroy. Le juge des référés du tribunal administratif de Nice a conclu de son côté que l’arrêté se justifiait pour « prévenir à la survenance de troubles à l’ordre public » dans « le contexte actuel de cohabitation particulièrement tendue interreligieuse et intercommunautaire ».

La mairie rappelle d’ailleurs dans son texte que ce dernier avait été adopté suite à des « altercations qui [s’étaient] produites au mois de juillet 2012 entre plusieurs femmes habillées sous les arcades du Château de la Napoule et des baigneurs ». Elles avaient « donné lieu à une bousculade au terme de laquelle les personnes vêtues [avaient] fini par quitter les lieux ».