Jeudi, le parquet de Montargis a annoncé l’ouverture d’une enquête préliminaire après les plaintes déposées la veille par les enfants de l’acteur Alain Delon à l’encontre de sa dame de compagnie Hiromi R. notamment pour des faits de « harcèlement moral ».

« Après étude de ces plaintes, le parquet de Montargis a décidé d’ouvrir une enquête préliminaire confiée en cosaisine à la section de recherches d’Orléans et à la brigade de recherches de Montargis », a précisé dans un communiqué le procureur de la République de Montargis, Jean-Cédric Gaux.

Une « attitude dénigrante et agressive », « maltraitance animale »…

Mercredi, le parquet a été « destinataire de deux plaintes de la famille Delon » à l’encontre d’une femme désignée comme la « femme de compagnie » du monstre sacré du cinéma, âgé de 87 ans, a-t-il ajouté.

La première plainte, datée de mardi et remise par le conseil des trois enfants d’Alain Delon, vise des faits de « harcèlement moral, détournement de correspondances et maltraitance animale », selon le magistrat. Les enfants y dénoncent « l’attitude dénigrante et agressive » de cette femme à l’encontre d’Alain Delon et de ses enfants, ainsi que « ses agissements tendant à capter à son profit les courriers et messages téléphoniques de celui-ci et les coups portés au chien d’Alain Delon ». « Par déclaration signée et jointe à la plainte, il était indiqué qu’Alain Delon s’associait à celle-ci », selon le communiqué.

Une seconde plainte a été déposée lundi par le fils aîné, Anthony Delon, dans un commissariat parisien, visant elle aussi cette dame de compagnie pour des faits de « harcèlement moral, violence sur personne vulnérable, abus de faiblesse et acte de cruauté envers un animal ».