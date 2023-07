Elle était allée jusqu’à falsifier une ordonnance de son gynécologue pour prétendre qu’elle était enceinte du rappeur. Une Niçoise de 33 ans qui avait cyberharcelé Soolking a été condamnée à 18 mois de prison, dont six mois ferme à effectuer sous bracelet électronique, et à 30.000 euros de dommages et intérêts, a indiqué à 20 Minutes le procureur de la République de Nice, confirmant une information de Nice-Matin.

La jeune femme, qui avait rencontré l’artiste à l’issue d’un concert à Dubaï, était « parfaitement responsable » mais souffrait d’un « symptôme d’érotomanie », selon une expertise psychologique, a précisé à l’AFP Me Fanny Colin, l’avocate de Soolking. Ce trouble caractérise une personne convaincue d’être aimée par une autre.

Les 30.000 euros versés à une asso luttant contre le harcèlement en ligne

Placée à deux reprises en garde à vue puis sous contrôle judiciaire, qu’elle « n’avait pas respecté » selon l’avocate, la jeune femme a comparu devant le tribunal correctionnel de Nice le 15 juin. Aux termes du délibéré rendu en début de semaine, elle a été condamnée à 18 mois d’emprisonnement dont 12 mois avec sursis probatoire de 2 ans, obligation de travail et de soins et interdiction de contact avec la partie civile.

Elle effectuera ses six mois de prison ferme sous bracelet électronique. Elle devra aussi verser 30.000 euros de dommages et intérêts à Soolking, qui a fait savoir qu’il verserait l’intégralité de la somme à une association luttant contre le harcèlement en ligne.