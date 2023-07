Il pourrait comparaître bientôt devant le tribunal. Le parquet de Versailles a requis le mois dernier un procès au tribunal correctionnel pour Chérif Delay, l’une des victimes de l’affaire d’Outreau, pour menaces de mort et violences aggravées dans une affaire de violences conjugales.

Dans ce dossier, Chérif Delay, avait été initialement mis en examen pour tentative de meurtre par conjoint, une qualification criminelle. Il risquait donc un renvoi devant les assises, où les peines encourues sont plus lourdes. Chérif Delay est connu pour son statut de victime dans l’affaire d’Outreau : lorsqu’il était enfant, il a été violé et violenté par sa mère et son beau-père, Myriam Badaoui et Thierry Delay.

Il avoue des tentatives de meurtre, avant de se rétracter

Depuis, son parcours est chaotique, entre séjours en hôpital psychiatrique et renvois devant le tribunal : il a déjà été condamné 14 fois depuis 2008, notamment pour des faits de violences conjugales. Le 28 mars 2022 il était jugé en comparution immédiate à Versailles pour des violences sur des anciennes compagnes. A la surprise générale, lors de l’audience, le prévenu avait reconnu des tentatives de meurtre, faits plus graves que ceux pour lesquels il était jugé. L’affaire a alors été renvoyée à l’instruction.

Chérif Delay était ensuite revenu sur ses aveux. Alors qu’il lui est reproché d’avoir donné un coup de couteau à l’une de ses anciennes compagnes, « il existe un doute sur l’intention de donner la mort qui l’animait » à ce moment-là, note le parquet, qui a donc requis un non-lieu pour la tentative de meurtre et un renvoi devant le tribunal pour les violences et menaces. La décision de renvoyer le prévenu devant la justice appartient maintenant au magistrat instructeur.