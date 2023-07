« Gabriel Fortin a circulé très librement, avec un revolver à peine dissimulé dans un sac plastique », rappelle en préambule l’avocat Hervé Gerbi. Quelques jours après la décision du « tueur de DRH » de faire appel de sa condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, une tout autre procédure va être engagée. Ses clientes ont saisi le doyen des juges d’instruction afin de déposer plainte à l’encontre de Pôle emploi pour « homicide involontaire », selon nos informations.

Leur sœur Patricia Pasquion travaillait à l’agence de Valence, où elle a été assassinée le 28 janvier 2021. « Nous avons attendu le procès pour savoir si elle était visée directement. Aujourd’hui, on sait que ce n’est pas le cas. Elle était une victime symbolique. Elle a été tuée en raison de sa fonction au sein de Pôle emploi, de son rôle de responsable indemnisation », argumente l’avocat.

Manquement à la sécurité des agents

Le drame, soutiennent ses clientes, aurait pu être évité si des mesures de sécurité avaient été déployées au sein de l’agence drômoise. D’autant que leur sœur avait déjà connu « nombre d’incidents » avec les bénéficiaires, notamment « des altercations fréquentes avec insultes et menaces » en 2018, rappelle la plainte déposée.

Le 16 décembre 2019, un intrus s’était introduit dans les locaux de l’agence, bien qu’elle soit fermée, avant de menacer la conseillère. Son véhicule avait également été la cible de plusieurs dégradations, des jets d’œufs lancés en juillet 2020 et des pneus crevés, cinq mois plus tard. Si Patricia Pasquion avait « signalé les plus graves de ces incidents via un outil interne » prévu à cet effet, les syndicats avaient également tiré la sonnette d’alarme, chiffres à l’appui. Plus de 9.000 signalements d’agressions et d’incivilités avaient été recensés en 2020 sur toute la France.

« Il a vu qu’on rentrait comme dans un moulin »

En 2019, la direction générale de Pôle emploi a décidé de mettre en place des diagnostics sûreté sur l’ensemble des agences afin d’identifier « ce qui ne va pas ». A Valence, les syndicats avaient dressé une longue liste des manquements : « absence de filtrage au sas d’entrée », « absence de vigiles ou de personnels de sécurité », « absence de dispositif d’alerte » et de « vidéoprotection extérieure », « accès libre à la zone d’accueil ». Six mois avant l’assassinat de Patricia Pasquion, ils ont adressé une série d’alertes écrites. Sans succès.

« Le diagnostic a été établi après le décès », atteste Hervé Gerbi, pointant par ailleurs l’absence de document unique d’évaluation des risques interne à l’agence. Et d’ajouter : « En octobre 2020, soit trois mois avant la mort de Patricia Pasquion, Gabriel Fortin est venu faire des repérages sur place sous l’identité de Frédéric Perrin. Si à l’époque toutes ces mesures avaient été mises en place, elles l’auraient certainement dissuadé de passer à l’acte. Or il n’y avait pas de portique de sécurité, pas de bouton d’alerte pour les agents, il a vu qu’on rentrait dans cette agence comme dans un moulin. »