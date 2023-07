Le groupe de chimie français Kem One, numéro 2 européen du PVC, a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille à 50.000 euros d’amende pour la fuite en 2020 d’environ 300 m3 de chlorure ferrique, un produit chimique, en Méditerranée.

Une amende de 200.000 euros avait été requise à l’audience le 5 juin contre le groupe, visé par des plaintes de plusieurs associations environnementales et de la ville de Martigues, où est installée cette entreprise classée Seveso « seuil haut », au sein du complexe pétrochimique de Lavéra.

Dans la nuit du 22 au 23 juillet 2020, une fuite avait été détectée au niveau d’un bac de stockage de solution de chlorure ferrique. Une partie s’était déversée dans les eaux pluviales et une autre dans un bac de rétention. Or, celui-ci, sous-dimensionné et seulement partiellement revêtu d’un produit anti-corrosif, avait provoqué une seconde fuite. Dans sa décision rendue lundi, le tribunal reproche à Kem One « une insuffisance dans les modalités du contrôle annuel du bac de stockage et l’absence d’étanchéité d’une cuvette de rétention du produit ».

Le groupe, qui a réalisé un chiffre d’affaires de 1,4 milliard d’euros en 2021, devra par ailleurs publier un communiqué sur cette décision pendant deux mois sur son site internet et le faire paraître dans le mensuel L’Usine nouvelle et le quotidien Les Echos.