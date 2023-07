Au tribunal judiciaire de Nanterre (Hauts-de-Seine),

La question est au cœur des débats qui animent la société française depuis la mort de Nahel : qui sont les émeutiers ? Des jeunes révoltés par l’injustice et ce qu’ils qualifient de bavure policière de trop ? Des délinquants opportunistes qui profitent de la situation pour piller tabacs et centres commerciaux ? Des adolescents désœuvrés ou en vacances, qui occupent leurs soirées d’été en brûlant des voitures ? « Il n’y a pas de profil type chez les jeunes mis en cause, sauf qu’ils sont sidérés, choqués, par ce qu’il s’est passé », note Me Camilla Quendolo, qui défend ce lundi deux prévenus jugés en comparution immédiate à Nanterre (Hauts-de-Seine). Le premier, âgé de 20 ans, comparaît pour avoir menacé de mort des policiers et publié des messages sur les réseaux sociaux appelant à venger Nahel, tué par un policier lors d’un contrôle routier le 27 juin dernier.

« Les faits sont assez simples », résume la présidente du tribunal. Le 1er juillet, vers 19h20, Yanis est interpellé par les policiers de Montrouge et placé en garde à vue. Les fonctionnaires sont « catégoriques » : ils l’ont entendu leur lancer, à deux reprises : « Justice pour Nahel, on va vous tuer ». En fouillant dans son téléphone portable, ils découvrent « de très nombreuses vidéos en rapport avec les violences urbaines qui se passent actuellement », poursuit la magistrate. Depuis la mort de l’adolescent de 17 ans, Yanis a posté de nombreuses stories sur Snapchat et envoyé plusieurs messages vindicatifs sur des groupes privés. « Faut baiser les schmitts [policiers], c’est ça le plan frère », demande-t-il notamment à la vingtaine de membres de ce groupe.

« Faire du bénéf »

Yanis a aussi publié une vidéo montrant le commissariat de la ville qui se barricadait. « Ils ont enlevé les voitures, on ne pourra pas les brûler, dommage », commentait-il alors. « C’est que des paroles ! Dans le secteur de Montrouge, il n’y a eu aucune échauffourée », clame depuis son box le jeune homme aux longs cheveux noirs, vêtu d’un jogging sombre. « Avec tout ce qui se passe en ce moment, en vrai de vrai, j’étais sur les nerfs », ajoute-t-il. Le prévenu a aussi filmé ses copains faisant usage de mortiers ou venant de voler un LBD aux policiers au cours des émeutes. Dans un message, il propose aussi de piller une boutique Orange pour « faire du bénéf » et de casser le magasin Optic 2000.

Il a aussi fait savoir sur les réseaux sociaux qu’il cherchait du mortier d’artifice. « L’objectif, c’était de faire n’importe quoi à Montrouge en fin de soirée », reconnaît-il. « Au début on était tous chauds par rapport à ce qui se passait, on avait un peu de peine. » Finalement, « un grand frère » du quartier serait venu leur parler pour les convaincre de se tenir à carreau. « Il a menacé de nous tuer si on tirait au mortier dans la ville. On s’est tous remis en question. »

« Je ne vais pas tirer sur un policier »

Yanis tente de minimiser les faits et assure qu’il a publié ces messages et ces vidéos « sans réfléchir ». « Je dis tout et n’importe quoi, je balance tout ce qui me passe par la tête. » Il reconnaît que les messages sont « plutôt violents ». « Mais j’ai un peu la tête sur les épaules, je ne vais pas tirer sur un policier, assure-t-il. Je ne compte tuer personne. » Il nie également avoir menacé les policiers.

Amateur de foot, le jeune homme, qui a grandi à Montrouge habite dans l’Essonne, est titulaire d’un BEP et d’un Bac vente. Il travaille depuis janvier 2023 comme livreur à vélo. Pour la procureure de la République, les messages envoyés ne servaient qu’à « attiser la haine, attiser les violences dans ce contexte de violence urbaine ». « Le temps de la pédagogie et de la main tendue est passé », explique-t-elle, rappelant que le prévenu a été condamné à deux reprises dans le passé. La magistrate requiert une peine de six mois de prison avec mandat de dépôt. Finalement, Yanis est déclaré coupable et écope de huit mois de prison, dont quatre mois assortis d’un sursis probatoire pendant deux ans. Il devra également suivre un stage de citoyenneté, rechercher un emploi ou une formation et ne plus se rendre à Montrouge.

« Je pense qu’ils confondent »

Il est 22h15 lorsque le deuxième prévenu, fait son apparition dans le box, encadré par deux policiers. Rayan, 23 ans, est accusé d’avoir « détenu et transporté des engins incendiaires », à savoir du mortier d’artifice, rappelle la présidente. Il a également refusé de « donner le code de déverrouillage du téléphone portable », ce qu’il admet. T-shirt gris, cheveux noirs coiffés en queue-de-cheval, fine barbe, le jeune homme ne reconnaît pas, en revanche, les autres faits reprochés, explique-t-il, les mains dans le dos.

Il a été interpellé, dans la nuit de dimanche à lundi, à Courbevoie, aux côtés de trois autres personnes « un peu plus jeunes » que lui, explique la magistrate. « J’étais en train de rentrer chez moi, j’étais un peu curieux avec tout ce qui se passe en ce moment. Il y avait du mortier par terre. Il y a un peu de monde dans la rue. Mais il n’y avait pas d’attroupement spécifique », raconte-t-il. « J’ai entendu : "Couche-toi ou je te butte" et ils m’ont tiré dessus au LBD. » Il a ensuite pris la fuite « pour éviter qu’on me retire dessus » et a demandé aux passagers d’une voiture qu’il ne « connaissait pas » de le ramener chez lui. Tous seront arrêtés vers 2h45. Les fonctionnaires retrouvent après le mortier. « Je pense qu’ils confondent Madame », assure Rayan à la présidente.

« Je pense qu’il faut le relaxer »

La présidente remarque qu’il a été condamné « à plusieurs reprises pour des vols avec effraction ». « C’était il y a plusieurs années », souffle le prévenu qui s’attaquait à « des commerces ». « Ce soir-là, vous avez voulu en profiter pour commettre des vols ? », l’interroge la magistrate. Rayan assure que non. Lui aussi a un BEP vente et un Bac vente. Il travaille depuis un an comme chauffeur-livreur et a comme projet de fonder une société de transport. La procureure de la République relève plusieurs « contradictions dans son discours ». Selon elle, ses explications concernant sa présence sur lieux des faits et sur sa fuite « ne sont pas crédibles ». Soulignant qu’il a déjà été condamné à cinq reprises, elle requiert une peine lourde peine : onze mois de prison ferme.

« Il faut le relaxer car je pense qu’il n’a pas fait tout ce qu’on lui reproche », plaide son avocate, ajoutant que « son profil ne colle pas » avec les faits reprochés. Après plusieurs minutes de délibération, la présidente rend sa décision un peu avant 23h30. Rayan est relaxé au bénéfice du doute.

219 gardés à vue dans les Hauts-de-Seine

Dans les Hauts-de-Seine, 219 personnes ont été placées en garde à vue depuis le début des émeutes. Au total, 25 personnes ont été jugées le week-end dernier en comparution immédiate, nous indique le parquet de Nanterre : six ont fait l’objet d’un renvoi sous contrôle judiciaire, quatre ont été relaxées en raison de vices de procédure. Un homme a écopé de quatre mois de prison avec sursis avec confiscation de son véhicule pour des violences sur policiers, un autre à une peine de six mois de détention à domicile sous surveillance électronique. Les autres prévenus ont été condamnés à des travaux d’intérêt généraux. Par ailleurs, quinze mineurs ont été présentés à un juge pour enfants.