Dans les textes, elle encourrait la prison à perpétuité. Vendredi 30 juin, la cour d’assises du Morbihan l’a condamnée à cinq années de prison avec sursis pour la tentative de meurtre de son père. Une femme de 32 ans qui comparaissait libre a été reconnue coupable de la tentative de meurtre mais a échappé à la détention. D’après les informations du Télégramme, la justice s’est appuyée sur le rapport d’un expert, qui avait conclu à une absence de discernement au moment des faits. Devant la cour, l’accusée a raconté les atrocités dont elle avait été victime pendant sa jeunesse, subissant les viols répétés de ses frères et du frère de son père. Sans que ce dernier ne réagisse.

Le 10 août 2016, elle avait perdu les nerfs. Face à l’impassibilité de son père, la jeune femme alors âgée de 25 ans s’était emparée d’un couteau de cuisine et l’avait frappé une trentaine de fois. Aucun organe vital n’avait été touché et l’homme s’en était sorti avec des entailles superficielles. D’après Ouest-France, le mari de l’accusée avait sommairement nettoyé la scène, mais personne n’avait appelé les secours. C’est l’infirmière qui avait découvert les blessures du père au petit matin lors de son habituelle visite.

Son père impassible face aux accusations

Depuis plusieurs mois, la fille était revenue vivre à Pont-Scorff pour s’occuper de son père, victime d’un AVC. Elle lui avait alors avoué avoir été violée à plusieurs reprises par ses frères et par son oncle. « Ça ne me regarde pas », aurait-il répondu. Les hommes qu’elle accuse ont reconnu les faits et ont été condamnés.









La cour d’assises l’a condamnée à cinq ans de prison avec sursis, comme l’avait requis l’avocat général.