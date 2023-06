Christophe Galtier, l’ancien coach des Aiglons, est entendu par les enquêteurs azuréens sous le régime de la garde à vue depuis ce vendredi matin 8h45, confirme le procureur de la République de Nice à 20 Minutes. Son fils adoptif, John Valovic-Galtier, agent de joueur, a également été convoqué dans le cadre de l’enquête ouverte depuis le mois d’avril sur des soupçons de « discrimination fondée sur une prétendue race ou l’appartenance à une religion », a aussi précisé Xavier Bonhomme, comme l’a révélé Nice-Matin. Le magistrat qui n’a pas souhaité en dire davantage à ce stade, précise qu’il s’exprimera via un communiqué de presse qui sera diffusé en fin de journée.

Des propos racistes et islamophobes

Le parquet de Nice avait ouvert « d'initiative » cette enquête préliminaire à la suite des révélations sur les propos racistes et islamophobes qu'aurait tenus l'ancien entraîneur de l'OGC Nice lors de la saison 2021-2022.









L’affaire a éclaté avec la publication d’un message attribué à l’ancien directeur de l’OGC Nice Julien Fournier, envoyé au directeur Sport d’Ineos, le groupe propriétaire du club et dénonçant des déclarations à caractère raciste et islamophobe au sujet d’une partie de l’effectif azuréen. Il y expliquerait notamment que Christophe Galtier lui aurait demandé de « tenir compte de la réalité de la ville de Nice et qu’on ne pouvait pas avoir autant de noirs et de musulmans dans l’équipe ». Julien Fournier n’avait pas démenti la teneur de ces propos.