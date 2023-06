L’international de rugby montpelliérain, Mohamed Haouas, a été condamné à dix-huit mois de prison, dont neuf ferme, par le tribunal correctionnel de Montpellier, avec sursis probatoire de 24 mois. L’affaire concernait des violences aggravées et destruction de biens, commises au matin du 1er janvier 2014. Alors âgé de 19 ans, celui qui est devenu depuis international français (16 sélections) n’était pas encore rugbyman professionnel.

Le tribunal n’a pas demandé de mandat de dépôt. Mais ces neuf mois ferme s’ajoutent à sa condamnation pour un an ferme, le 2 juin, à la suite des violences commises à l’encontre de sa femme. Il risque désormais la détention. « Avec l’addition de ces deux décisions, la peine de mon client n’est plus aménageable, explique Marc Gallix, l’avocat du joueur, qui a immédiatement interjeté appel. Auparavant, les peines étaient aménageables jusqu’à vingt-quatre mois. Désormais, c’est douze mois ».

Un appel pour éviter la prison

Lors de l’audience, le 12 mai, le procureur de la République avait requis vingt-quatre mois de prison, entièrement assortis de sursis. Le tribunal a été au-delà des réquisitions. « Ce n’est pas une mauvaise décision, car on voit bien sur la vidéo qu’il est le plus virulent de tous. Mais je pense que la décision des magistrats a été prise avant cette affaire de violences conjugales. Aujourd’hui, si je ne fais pas appel, elle devient définitive et l’enjeu est énorme pour mon client. J’espère qu’entretemps, jusqu’au jugement en appel, le juge d’application des peines aura décidé de l’aménagement de sa peine concernant les violences conjugales. A ce moment-là, la menace concernant une incarcération sera éloignée ».

Dans cette affaire, les cinq autres prévenus ont tous été condamnés à de la prison avec sursis. Ils ont obligation de ne pas entrer en contact avec les victimes ni de porter une arme pendant cinq ans. Les six prévenus ont par ailleurs été condamnés à payer solidairement 3.000 euros à titre de provision pour les cinq victimes et 1.500 euros de frais de justice. Un montant auquel s’ajoutent, plus spécifiquement, 2.000 euros pour Mohamed Haouas envers l’une des victimes et 1.500 euros de frais de procédure. Le procès pour les intérêts civils a été fixé au 19 février 2024.

La date de l’aménagement de la peine pour les violences conjugales sera déterminante

Concernant la condamnation pour violences conjugales, le juge d’application des peines ne devrait pas se prononcer d’ici plusieurs mois. L’aménagement de la peine dépendra notamment de son environnement professionnel, et de son futur comme joueur. La demande de résiliation du contrat par Clermont, qu’il doit rejoindre ce 1er juillet, a été rejetée par le tribunal des Prud’hommes de Clermont-Ferrand.

Pour le joueur, il s'agit d'une course contre le temps. S’il veut éviter l'incarcération, il doit obtenir son aménagement de peine avant la décision de la cour d’appel dans cette affaire de violences aggravées. Compte tenu des délais de la justice, le passage devant la cour d’appel ne devrait pas avoir lieu avant deux ou trois ans.