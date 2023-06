Mi-mai, le parquet de Nice indiquait que l’éventuel lancement d’investigations était encore « à l’étude ». Entre-temps, il a été acté. Le domicile d’Anthony Borré et les locaux de l’ordre des avocats ont été perquisitionnés ce jeudi dans le cadre d’une enquête pour « prise illégale d’intérêt par une personne investie d’un mandat électif ou d’une mission de service public » et « recel » de ce délit, a indiqué à 20 Minutes le procureur de la République Xavier Bonhomme, confirmant une information de BFM Nice Côte d’Azur.

Cette enquête « est relative aux conditions dans lesquelles le premier adjoint au maire de Nice avait bénéficié d’un avis favorable, par le conseil de l’Ordre des avocats du barreau de Nice, pour accéder à la profession d’avocat », précise le magistrat.

Un signalement d’un élu d’opposition

La justice avait été saisie par un élu EELV au conseil municipal. Il y a un peu plus d’un mois, Jean-Christophe Picard avait transmis un signalement sur des soupçons de conflit d’intérêts dans cette décision d’autoriser Anthony Borré à porter la robe noire sans avoir passé le certificat d’aptitude. Il pointait alors le rôle qu’aurait joué Me Adrien Verrier, le bâtonnier de Nice, également avocat de la ville. Et reprochait également au rapporteur de la candidature, un ancien bâtonnier, d’être lié à la ville en tant que défenseur d’une société d’économie mixte où la municipalité est majoritaire.

Mis en cause, Me Adrien Verrier avait précisé dès le mois de mai qu’il ne prenait pas part à ces votes : « Je ne prends aucune décision, ce n’est pas moi qui ai décidé du rapporteur ni instruit le dossier », avait-il expliqué. Il réfutait toute situation de conflit d’intérêts et indiquait n’avoir eu qu’un rôle purement « administratif ».

La procédure de dispense du certificat d’aptitude à la profession d’avocat (Capa) impose notamment d’avoir exercé pendant au moins huit ans des fonctions à caractère juridique. Pour obtenir cette dispense, Anthony Borré s’est prévalu devant le conseil de l’Ordre d’avoir été entre 2011 et 2020 directeur de cabinet du maire de Nice. Un autre avocat du barreau de Nice a également introduit un recours pour faire annuler cette décision.