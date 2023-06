« Je ne suis pas un monstre froid et sanguinaire » : après un ultime et long monologue de Jean-Marc Reiser, la Cour d’assises d’appel du Haut-Rhin, qui juge depuis une dizaine de jours cet homme de 62 ans pour l’assassinat de Sophie Le Tan en 2018, s’est retirée pour délibérer ce matin. Les neuf jurés populaires et trois magistrats professionnels ont finalement confirmé la peine de perpétuité, à laquelle le sexagénaire avait été condamné en première instance.

Plus d’informations à suivre sur 20minutes.fr…/…