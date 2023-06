Il réclame « des peines exemplaires » pour « faire écho à cette trahison et cette souffrance ». Ce jeudi, à Marseille, à l’avant-dernier jour du procès en appel de Lionel Guedj, l’avocat général Patrice Ollivier-Maurel a requis dix ans de prison avec un maintien en détention contre l’ancien dentiste des quartiers Nord accusé de mutilations dentaires et d’escroquerie à la Sécurité sociale, soit la peine maximale. Patrice Ollivier-Maurel a requis par ailleurs une amende de 50.000 euros, ainsi qu’un ensemble de confiscations de biens de l’ancien praticien le plus riche de France, à commencer par sa maison et le bureau de tabac dont il est propriétaire dans le centre-ville de la très chic Aix-en-Provence.

En première instance, Lionel Guedj avait été condamné à huit ans de prison avec mandat de dépôt, mais sa maison et son commerce n’ont pas été saisis. Lors de son réquisitoire d’une heure et demie, Patrice Ollivier-Maurel s’est directement adressé au prévenu dans le box, l’accusant d’avoir « sacrifié des centaines de patients sur l’autel de la cupidité ». Plus de 300 personnes se sont constituées parties civiles dans ce dossier, victimes de complications dentaires après des dévitalisations de dents saines et des poses de prothèses non adaptées, mais très rémunératrices pour le dentiste.

« Un système programmé pour faire de l’argent »

« Les qualificatifs qui me viennent à l’esprit pour synthétiser ces jours d’audience sont la cupidité, le cynisme, l’égoïsme, l’indifférence, la trahison, la douleur, la haine, le mensonge, mais aussi le courage de celles et ceux venus témoigner à la barre », lance Patrice Ollivier-Maurel. Ce dernier accuse Lionel Guedj d’avoir mis en œuvre « une méthode », « un système programmé pour faire de l’argent ». Lionel Guedj l’écoute, interdit, se frottant la barbe de temps à autre.

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.

« Il n’y a aucune remise en cause, constate Patrice Ollivier-Maurel. Se remettre en cause, c’était changer de rythme, concéder qu’on avait fait des erreurs, qu’on avait dévitalisé un bon nombre de dents alors que vous ne pouviez plus revenir en arrière compte tenu des crédits contractés. » Entre voitures de luxe, œuvres d’art et yacht, Lionel Guedj était à la tête d’un patrimoine de près de 13 millions d’euros, en enchaînant les patients, jusqu’à 70 par jour, et posant 28 fois plus de couronnes que la moyenne de ses confrères. « Même vos regrets sonnent faux, accuse l’avocat général. J’ai l’impression que vous regrettez plus d’avoir été interpellé qu’autre chose. »

« Il n’y a qu’un qui aurait pu vous arrêter : c’est votre père », poursuit Patrice Ollivier-Maurel. Mais venu dès l’ouverture du cabinet dentaire de l’avenue de Saint-Antoine, dans le 15e arrondissement de Marseille, au secours de son fils, gravement malade et qui refusait de cesser toute activité professionnelle malgré son état de santé, Jean-Claude Guedj, dentiste « expérimenté », selon Patrice Ollivier-Maurel, n’a pas été un simple complice comme il le dit selon l’avocat général. « Monsieur Guedj, vous avez vu les dents dévitalisées à la va-vite. Vous avez vu les prothèses mal adaptées, les abcès, les plans de traitement aberrants. Et qu’est-ce que vous avez fait ? Rien. » Et d’accuser : « Père et fils, c’est un binôme uni dans le même pacte. » L’avocat général a requis une peine de cinq ans de prison contre Jean-Claude Guedj, et une interdiction d’exercer, soit la même peine qu’en première instance.