Anticor saisit la justice pour se pencher sur les agissements du gouvernement Valls. L’association anticorruption a déposé plainte contre X le 20 juin, soupçonnant des concessionnaires d’autoroutes de favoritisme lors de la conclusion du Plan de relance autoroutier (PLA) en 2015, a indiqué mercredi l’association.

Ce dossier « a un impact économique direct sur les citoyens », a déclaré la présidente d’Anticor, Elise Van Beneden. « Il est manifeste que l’Etat aurait pu percevoir plus de redevances, et les citoyens, payer moins cher aux péages », affirme-t-elle. La plainte, révélée mercredi par « Complément d’enquête » et Marianne, puis consultée par l’AFP, dénonce « un enrichissement exceptionnel des sociétés concessionnaires d’autoroutes pouvant exactement s’analyser comme un avantage injustifié ».

Un protocole supervisé en 2015 par Élisabeth Borne et Alexis Kohler

En 2015, un protocole d’accord de près de 3,3 milliards d’euros a été signé entre des concessionnaires et l’Etat, plus particulièrement les ministères de l’Economie et de l’Environnement, avec à leur tête Emmanuel Macron d’une part et Ségolène Royal de l’autre. C’est Alexis Kohler, actuel secrétaire général de l’Elysée, et Elisabeth Borne, actuelle Première ministre, qui s’étaient occupés des négociations, notent « Complément d’enquête » et Marianne. Ils dirigeaient alors respectivement les cabinets d’Emmanuel Macron et de Ségolène Royal.

Anticor estime que le taux d’endettement retenu dans le PLA était « manifestement sous-évalué ». Ce qui « permet d’augmenter la rémunération théorique des sociétés concessionnaires d’autoroute dont l’allongement du contrat de concession est demandé », écrit l’association, soupçonnant « un avantage tout à fait injustifié et contraire aux intérêts publics ».

Sollicité par l’AFP, le Parquet national financier (PNF) a indiqué mercredi ne pas encore avoir reçu la plainte, qu’il devra analyser avant de décider de l’ouverture ou non d’une enquête. Pour rappel, il y a quelques jours, l’agrément judiciaire d’Anticor a été retiré. L’association a dénoncé une « atteinte grave aux libertés associatives ».