Seulement quelques heures après le décès de Nahel, 17 ans, à la suite d’un contrôle de police à Nanterre, la récupération politique est lancée. L’extrême droite ne tarde pas à minimiser le drame de la mort du jeune homme. Bruno Attal, secrétaire général adjoint du syndicat France Police qualifiait le jeune de « voyou ». Son syndicat tenait pour seuls responsables « ses parents incapables d’éduquer leur fils ». Charlotte d’Ornellas, figure médiatique de l’extrême droite affirmait sur CNews que Nahel avait « un casier long comme le bras ».

Sur les réseaux sociaux, plusieurs listes de crimes et délits circulent et seraient, selon des internautes, ce fameux casier judiciaire : deal, extorsion, kidnapping, crime organisé… Ces personnalités espèrent justifier l’acte du policier par ce casier.

La police n’est pas autorisée à dévoiler un casier judiciaire

Pour mettre fin à toutes ces suppositions les avocats de la famille de Nahel ont souligné, dans un communiqué : « La famille se réserve le droit de poursuivre toutes les personnes qui inventeront, comme cela a déjà été fait ce jour, des mentions inexistantes au casier judiciaire du jeune homme. » Mettant ainsi fin à toutes les spéculations sur un « casier long comme le bras ».









D’autant plus que nul n’est censé connaître le contenu du casier judiciaire de ce jeune de 17 ans, ou du moins nul n’est censé le communiquer. Si ceux qui ont lancé les rumeurs affirment en avoir eu vent de la part de « sources policières », alors ces derniers sont en infraction. Les forces de l’ordre sont soumises au « secret de l’enquête et de l’instruction ». Ils ont donc l’interdiction formelle de révéler quelque information que ce soit, et notamment le contenu d’un casier judiciaire. Seul le procureur de la république peut commenter une affaire en cours et dévoiler des éléments de l’enquête, s’il le juge nécessaire.

Des vidéos mettent directement en cause l’un des deux policiers

Pour rappel, mardi matin, prêt de l’arrêt de RER Nanterre Préfecture, un jeune de 17 ans a trouvé la mort à la suite d’un contrôle de police. Dans un premier temps, les forces de l’ordre ont déclaré que le mineur leur avait foncé dessus en voiture. Et ainsi, qu’en tirant sur le véhicule, ils agissaient en légitime défense. Mais quelques heures après, une vidéo filmée par un passant ayant assisté à la scène a remis en question la version des policiers.

Un des deux policiers tenait le conducteur en joue, puis il a tiré à bout portant quand la voiture a redémarré. Dans la vidéo, on entend « tu vas te prendre une balle dans la tête », sans que l’on puisse attribuer cette phrase à quelqu’un en particulier. Le policier soupçonné d’avoir tué le jeune Naël a donc été placé en garde à vue.