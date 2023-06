Ils vont devoir se tenir à carreau. Les deux adolescents, auteurs l’été dernier d’une violente agression contre une Cannoise de 89 ans, ont été condamnés ce mercredi par le tribunal pour enfants de Grasse à un an de sursis probatoire avec obligation de soins. L’attaque d’Angèle Haouin, dont des images avaient été publiées sur les réseaux sociaux, avait suscité une très large vague d’indignation.

Le tribunal a assorti cette décision de plusieurs interdictions, dont celle d’entrer en contact avec la victime et, à titre de peine complémentaire, celle de détenir ou porter une arme pendant une durée de cinq ans, a précisé le parquet de Grasse.

Placés depuis plusieurs mois en centre éducatif fermé, duquel le plus âgé s’était brièvement échappé en décembre, les deux mineurs aujourd’hui âgés de 15 et 16 ans vont pouvoir regagner leur domicile. « Ça ne servait à rien qu’ils restent enfermés. L’essentiel, c’est qu’ils aient compris la leçon même si je n’en suis pas vraiment persuadé », a réagi René Ginola, le fils de la victime, interrogé par 20 Minutes.

Nouvelle décision en septembre

Le 29 août 2022, l’adolescent de 15 ans (14 ans à l’époque des faits) avait porté un violent coup au visage de la retraitée, la faisant tomber au sol et la laissant inanimée devant sa résidence de l’ouest de Cannes. Le deuxième s’était alors emparé de son sac à main. Un troisième protagoniste, également âgé de 14 ans l’été dernier, et qui filmait la scène, avait été relaxé par le tribunal pour enfants de Grasse. Le parquet avait fait appel de cette décision et une nouvelle audience devrait avoir lui en septembre à son sujet.

Ce n’est qu’ensuite qu’Angèle Haouin, 90 ans depuis deux mois, pourrait prétendre à obtenir réparation. En attendant, la grand-mère vit toujours sur la Côte d’Azur. « Elle est costaude, mais elle a des séquelles, témoigne encore son fils. Les médecins lui ont encore fait une infiltration dans les cervicales pour traiter des douleurs qui la font toujours souffrir. »