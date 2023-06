A la cour d’assises spécialement composée des mineurs,

Alexandre Gilet n’est pas dupe : il sait bien que l’imposant dossier pour lequel il est jugé devant la cour d’assises spéciale des mineurs contient « un faisceau d’indices assez conséquent » à son encontre. « J’avais des armes et j’étais radicalisé », reconnaît d’emblée cet ancien gendarme volontaire, t-shirt noir moulant, cheveux rasés d’un côté, mèche épaisse de l’autre. Et d’ajouter, presque instantanément : « mais je ne me sentais pas capable de passer à l’action ». Cette ligne de défense – qui a parfois ressemblé à un numéro d’équilibriste –, l’accusé l’a tenue pendant près de cinq heures ce mercredi. Depuis une dizaine de jours, il est jugé, avec trois autres militants d’ultradroite, pour « association de malfaiteurs terroriste criminelle », soupçonnés d’avoir préparé des attentats entre 2017 et 2018. Il est cependant le seul à comparaître détenu, présenté comme la figure centrale du dossier.

Son interpellation a pourtant été presque fortuite. En septembre 2018, une entreprise signale qu’un certain Alexandre Gilet cherche à acheter des produits entrant dans la composition du TATP, un puissant explosif. Lors de la perquisition de son domicile, outre ces produits, deux kalachnikovs, un fusil à pompe et un pistolet sont découverts. Si ceux-ci sont détenus légalement, le militaire a également une grenade, des chargeurs et des munitions acquis illégalement.

« Pourquoi un tel arsenal ? », l’interroge le président. Les bras croisés dans le box, la voix posée, Alexandre Gilet reconnaît une « passion pour les armes » - qu’il exprime en faisant du tir sportif - et la volonté d’en détenir toujours plus. Comment expliquer, alors, qu’il aille si peu au stand de tirs ? « Je n’avais pas la possibilité de tirer avec ces calibres au stand. » Pour se servir de ses armes, il se rend donc en forêt. « Je faisais ça tranquille, dans mon coin, je n’avais pas mesuré une telle gravité », insiste-t-il. Sur une vidéo retrouvée dans son ordinateur, on le voit notamment tirer en rafale, en pleine nuit, sur des feuilles blanches.

« Vous vous mettez en scène »

Si Alexandre Gilet a initialement été mis en examen pour « infraction à la législation sur les armes », les investigations ont rapidement pris une tournure qui a poussé le parquet national antiterroriste à se saisir des faits. Un exemplaire de Mein Kampf et du manifeste du terroriste néonazi Anders Breivik ont été retrouvés chez lui. De son ordinateur, ont été exhumées des photos de chargeurs disposés en forme de croix gammée. D’un fusil à pompe devant une croix des templiers. Ou encore lui posant fièrement, armé, devant un drapeau du soleil noir, un symbole nazi. L’ancien gendarme le sait, l’image est lourde de sens, rappellant celle des terroristes posant devant le drapeau de l’État islamique. « C’est diffusé dans un cadre privé, c’est pas partagé massivement », se justifie-t-il mollement, peinant à convaincre.

A l’époque, explique-t-il, il était « traversé » par cette idéologie d’ultradroite, nourrie par une détestation du « multiculturalisme » et surtout une volonté de « vengeance » après les attentats du 13-Novembre. Son positionnement pouvait-il justifier des actions violentes ?, l’interroge le président. « A l’époque où j’étais radicalisé, j’ai pu le penser », reconnaît-il. Alexandre Gilet a fait des recherches sur une mosquée qu'il estimait radicale, un meeting de Jean-Luc Mélenchon ou encore l'adresse du Crif, le conseil représentatif des institutions juives de France. Le jour où son contrôle judiciaire a été révoqué, il avait d'ailleurs rentré l'adresse de cette association dans Waze. « Je n'étais toute façon pas en mesure d'y aller », balaie-t-il.

Tout au long de l'audience, Alexandre Gilet n'a eu de cesse de le préciser: de la théorie à la pratique, il y a un pas qu’il n’aurait pas franchi. Ses co-accusés se sont montrés plus sceptiques, rapportant la véhémence de ses propos, assurant qu’il avançait des dates pour un passage à l’acte. « J’avais des armes et je tenais des propos qui laissaient penser que j’allais passer à l’acte, mais c’était du blabla », assure-t-il, sans toutefois donner d’autres explications que son impossibilité « psychique » de passer à l’acte.

« Juste un document ultra-violent »

Quid également des écrits retrouvés dans son ordinateur lors de l’instruction ? Dans un document d’une vingtaine de pages, il détaille les différents modes opératoires pour commettre une tuerie de masse, donne des conseils pour y parvenir. Une fusillade comme le « croisé Breivik » et son « excellente opération de précision », une attaque multiples ou à l’arme blanche « en dernier recours »… S’il ne nie pas ses écrits, il réfute le terme de manifeste, affirmant ne les avoir jamais publiés ou diffusés. « C’est un document que j’ai écrit un jour où j’ai été assez énervé (…), il n’y avait pas de point de vue idéologique, c’est juste un document ultra-violent », insiste-t-il.

Une partie, pourtant, a particulièrement inquiété les enquêteurs : celle sur les attaques au camion-bélier, dans laquelle il recommande de passer le « permis poids lourd » pour ne pas éveiller les soupçons. Or, alors qu'il était placé sous contrôle judiciaire, il a justement entamé une formation de chauffeur de bus. « Je voulais faire taxi mais je ne pouvais pas, alors je me suis rabattu sur conducteur de car, ça me plaisait bien », se contente-t-il de répondre.

S’il espère aujourd’hui « se réinsérer et avoir une famille », il reconnaît que ses quatre ans et demi en détention provisoire lui ont permis de comprendre « que ça n’en valait pas la peine ». Aujourd’hui, il s’identifie plutôt à la « droite conservatrice, celle de Viktor Orban ou Giorgia Meloni ». Et d’insister : « Je regrette d’avoir eu ces pensées extrêmes à l’époque. » Il fait pourtant l’objet d’une procédure parallèle pour des propos racistes tenus à l’encontre d’un autre détenu, antillais. Cette fois, il se défend plus vigoureusement. « Ce sont des mensonges, insiste-t-il. Pour me nuire. » « Si c’est pour vous nuire, c’est plutôt réussi », note le président. Le verdict est attendu vendredi.