Une partie de pêche qui vire au drame. Trois jeunes hommes ont été lourdement condamnés, ce vendredi, par la cour d’assises du Nord, à Douai. Ils comparaissaient avec deux jeunes femmes pour un vol et un meurtre commis en mai 2019, près du canal à Douai. Leur victime, Thomas D., avait été frappé à mort, achevé avec un coup de parpaing, sur fond d’alcoolisation.

A l’époque, c’est la sœur de Thomas D. qui signale à la police la disparition de son frère âgé de 38 ans. Il faudra quelques jours pour que les enquêteurs retrouvent le corps de la victime sur un parking désaffecté de l’ancien magasin Leroy-Merlin.

Exploitation de la vidéosurveillance

Le visage du défunt porte des traces de nombreux coups synonymes d’une violente agression. Deux couples et un homme, âgés entre 23 et 30 ans, ne tardent pas à être arrêtés et mis en examen dans cette affaire, accusés de meurtre, de vol ou de non-assistance à personne en danger.

C’est l’exploitation de la vidéosurveillance d’un magasin qui permet aux enquêteurs d’identifier un premier couple de suspects. Ces derniers accompagnaient la victime, visiblement ivre, dans l’achat d’un paquet de chips, d’un bouquet de fleurs et d’une bouteille de whisky, le jour de sa disparition. Thomas D. venait de sympathiser avec le couple.

Une partie de pêche qui dégénère

La suite est une tragique histoire de partie de pêche qui dégénère sur fond d’ivresse. Un mot qui ne passe pas, « des paroles déplacées envers les filles », selon un accusé, un début de bagarre et « tout est parti en sucette », témoigne un autre accusé. Le déferlement de violence conduit à la mort. Une somme d’argent liquide entre 220 et 350 euros est également dérobée sur le cadavre.

Le procès, qui avait commencé le 21 juin, a permis de mettre en évidence les responsabilités de chacun. Dans une audience très tendue, le principal accusé, désigné par ses deux acolytes comme celui qui a achevé la victime, Jimmy O. a vainement tenté de sous-estimer sa responsabilité. Il a été condamné à vingt-trois ans de réclusion criminelle. Jessy L. a écopé de dix-huit ans. Pour Jordan D., le seul qui n’avait pas de casier judiciaire, la peine est moins forte : douze ans de prison. « Il n’a pas hésité à reconnaître sa responsabilité alors qu’il était certainement le moins impliqué », souligne Damien Legrand, son avocat. Quant aux deux femmes, elles s’en sortent avec quatre ans ferme. Le jury a été plus clément que l’avocat général qui avait réclamé des peines plus lourdes.