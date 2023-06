Tout le monde connaît les messageries cryptées comme Telegram, WhatsApp ou encore Signal. Des outils accessibles à tous, utilisés le plus souvent de manière tout à fait anodine, mais aussi parfois à des fins criminelles. EncroChat était l’une d’entre elles, à un niveau toutefois plus élevé, ses concepteurs ayant vendu leur produit comme inviolable. Ce n’était pas le cas. Le piratage du système et l’exploitation des données par les cyber gendarmes de l’IRCGN ont permis de faire tomber de nombreux réseaux de crime organisé à travers le monde. 20 Minutes fait le point sur cette enquête hors normes.

EncroChat, c’est quoi ça ?

Mieux qu’une simple messagerie cryptée, la Solution EncroChat offrait à ses utilisateurs un système complet de communication a priori intraçable. En effet, les concepteurs avaient bien conscience que l’appareil mobile en lui-même pouvait constituer une brèche dans la sécurité de leur application cryptée. C’est pourquoi au lieu d’un simple logiciel, ils fournissaient des téléphones modifiés, dépourvus de caméras, de micros, de système de géolocalisation et équipés, entre autres options, d’une possibilité d’effacer complètement le contenu de l’appareil en entrant un « panic pin ». Ces appareils étaient vendus 1.000 euros l’unité, sans compter l’abonnement de 1.500 euros pour six mois, comprenant une couverture mondiale et une assistance 24h/24 7j/7.

Selon la juridiction interrégionale spécialisée (Jirs) de Lille, qui a dirigé les investigations autour d’EncroChat, les conditions de revente des téléphones étaient elles-mêmes particulièrement sécurisées, « assurant anonymat et absence de traçabilité » aux clients de cette solution de communication chiffrée « non déclarée en France ». C’est d’ailleurs tout cela qui a mis la puce à l’oreille des autorités, laissant penser que la vocation première d’EncroChat était de « servir les organisations criminelles ». Dès 2017, dans plusieurs affaires, notamment de « transport et de trafic de stupéfiants », les gendarmes ont vu passer de tels téléphones chiffrés.

C'est quoi cette histoire de piratage en règle... sous secret-défense ?

Lorsque les gendarmes ont remarqué la récurrence de la présence de téléphones utilisant la solution EncroChat dans de grosses affaires de crime organisé, ils ont décidé de bosser sérieusement dessus. Selon la Jirs, cela remonte à 2019, lorsque le projet Cerberus a été lancé dans le but de « comprendre le fonctionnement » de cette messagerie. « En 2020, ce n’est pas moins d’une centaine de gendarmes qui était mobilisée sur ce projet », a assuré le général Christophe Husson, commandant en second de la gendarmerie nationale.

Ses hommes ont bien bossé, leurs investigations sur le fonctionnement technique d’EncroChat leur ayant permis de mettre en place « un dispositif technique grâce auquel des communications des utilisateurs pouvaient être obtenues de façon non chiffrée », explique vaguement la Jirs. On n’en saura pas davantage sur ce dispositif, « dont la conception et le fonctionnement sont couverts par le secret de la défense nationale », insiste la procureure de Lille, Carole Etienne. Et même si l’on en savait plus, « toute divulgation d’éléments relatifs à ce dispositif technique est réprimée par la loi française », précise la Jirs.

Pour Jean-Philippe Lecouffe, d’Europol, c’est « un tournant dans la lutte contre le crime organisé ». Et en effet, les criminels mis en cause ont été surpris. Leurs avocats ont bien tenté de chercher la petite bête, notamment en contestant la validité des preuves recueillies grâce au dispositif des gendarmes et en déposant des recours contre la façon dont ont été obtenues ces preuves. « Cette technique spéciale d’enquête a été validée par le juge des libertés et de la détention et par deux arrêts de la chambre criminelle de la cour de cassation », balaye la procureure de Lille, Carole Etienne.

Qu'ont découvert les enquêteurs ?

Controversé ou pas, toujours est-il que le fameux dispositif a permis aux gendarmes de recueillir « 115 millions de conversations, dont un million de photos, de la part de près de 60.000 utilisateurs dans le monde », explique Jean-Philippe Lecouffe, directeur exécutif adjoint des opérations d’Europol. Et ce que les enquêteurs ont découvert dans ces conversations dépasse l’entendement. « L’exploitation de ces données nous a permis d’éviter une centaine d’assassinats », assure le représentant d’Europol, « dont au moins celui d’un magistrat dans un pays que je ne citerai pas », enchaîne Baudouin Thouvenot, de l’agence Eurojust. Certains étaient préparés par une sorte d’organisation proposant des services criminels d’assassinat voire de torture, précise Jean-Philippe Lecouffe. « L’essentiel était cependant lié à des associations de malfaiteurs en lien avec du trafic d’armes lourdes, du blanchiment ou du trafic de stupéfiants », précise la procureure de Lille.

En trois années d’enquête, 6.558 suspects ont été interpellés, en Europe et dans 123 pays, dont 197 « cibles de grande valeur ». « Des responsables d’organisation criminelles qui commandaient leurs activités depuis l’étranger, dans des juridictions où ils se sentaient à l’abri », ajoute le directeur adjoint des opérations d’Europol. « Rien que pour la France, cela représente 84 procédures en cours et 165 interpellations », renchérit Carole Etienne.

Dans cette affaire, trois ans après le début de l’information judiciaire ouverte par la Jirs de Lille, les résultats donnent le tournis. Plus de 7.000 ans de prison ont été prononcés contre les personnes condamnées. Côté saisies, elles sont juste gigantesques : 739 millions d’euros en liquide, 154 millions d’avoirs criminels, 103 tonnes de cocaïne, 163 tonnes de cannabis, 271 propriétés, 83 bateaux et 40 avions… Et cela ne concerne « que » les affaires qui ne sont plus couvertes par le secret de l’instruction, insiste Carole Etienne.