A Colmar (Haut-Rhin),

Soudain, quelques larmes ont coulé. Pas longtemps. Jean-Marc Reiser les a très vite essuyées. Lancé par la présidente pour d’éventuelles déclarations spontanées, il venait de laisser transparaître une certaine émotion. Pour la première fois, ou presque, de son procès en appel pour le meurtre de Sophie Le Tan en 2018.

« Je ne nie absolument pas ma responsabilité dans les causes du décès de Sophie Le Tan », a débuté l’homme de 62 ans après avoir hésité un instant devant le micro. « Je suis bien conscient que la violence est à l’origine de sa mort et de la douleur que j’ai infligée à sa famille. Ils ne pourront jamais me pardonner. Je suis conscient d’avoir détruit cette famille et d’une certaine manière la mienne aussi. »

Des mots forts, adressés face à la cour avec une voix assez monocorde, sans se retourner. Debout dans son box, Jean-Marc Reiser ne s’arrête pas là. « Je pense tous les jours à ce qu’il s’est passé. J’aimerais pouvoir revenir en arrière et modifier les choses. Mais je ne peux, je ne suis pas Dieu », ajoute l’accusé en répétant ses regrets aux proches de Sophie Le Tan. « Je ne peux que demander pardon mais ça ne changera rien. Ça n’atténuera pas leur douleur. »

« C’est horrible ce que j’ai fait »

A quelques mètres, les parents de la victime ne bougent pas, assis au premier rang côté opposé. La mère, qui s’était plusieurs fois effondrée aussi bien en première instance qu’ici à Colmar, reste droite. Son mari, lui, écoute attentivement le traducteur à côté de lui. Sans jamais regarder l’homme qui avait été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, l’an passé à Strasbourg.

« Je voulais ménager ma famille et ma fille », tente de justifier l’intéressé, qui a longtemps nié les faits, jusqu’à les avouer après deux ans et demi de procédure. « Je me suis enferré dans le déni car ce n’était pas avouable. C’est horrible ce que j’ai fait. J’ai donné la mort à une jeune fille de 20 ans. » Les larmes coulent sur son visage précisément à cet instant-là, rapidement balayées. Le moment de trouble est passé : l’homme se tait désormais.

La séance peut reprendre un tour plus attendu, avec une matinée consacrée à l’interrogatoire de l’accusé par la présidente Christine Schlumberger. Pendant laquelle celle-ci tance à plusieurs reprises le sexagénaire sur ses contradictions. Mais pourquoi avoir reconnu le meurtre après sept longs interrogatoires devant la juge d’instruction ? Pourquoi aussi avoir inventé cette histoire de coupure de Sophie Le Tan quand du sang de la victime a été découvert dans votre appartement ?

« Une mémoire sélective »

« J’étais dans un état de déni total. Je niais tout. Plusieurs fois j’ai pensé dire la vérité mais je n’ai pas eu le courage », répond Jean-Marc Reiser avec un ton un brin plus assuré. Celui qui lui permet ensuite de répéter que son geste n’avait, selon lui, rien de prémédité. « Je n’avais aucune raison de m’en prendre à elle. Je ne l’avais pas fait monter chez moi pour l’assassiner. »

Mais alors, pourquoi avoir posté plusieurs annonces de location de son appartement sur Leboncoin, dont une avec des photos du logement de sa mère ? Pourquoi avoir souscrit plusieurs lignes de téléphone ? Pourquoi n’avoir proposé des visites qu’à des filles ? Pourquoi avoir donné un lieu de rendez-vous visible depuis chez lui ?

« Je ne m’en souviens plus », souffle l’accusé quand il ne se lance pas dans des explications assez farfelues où sa responsabilité est rarement engagée. « Vous avez une mémoire sélective, ça n’aura échappé à personne. Vous nous avez cités toute à l’heure une cote du dossier et là, vous ne vous souvenez plus », rétorque Christine Schlumberger, encore plus mordante quand son interlocuteur parle de « jardin secret » pour légitimer ses multiples achats de téléphone. « On ne peut pas parler de jardin secret, plutôt de part d’ombre », assène-t-elle.

Le long duel, souvent animé entre une magistrate incisive et un Jean-Marc Reiser déterminé accrocheur, se poursuit toute la matinée. L’après-midi sera consacrée à l’intervention d’experts psychiatres, avant les plaidoiries et le réquisitoire mercredi où il sera une nouvelle fois question de préméditation. Le délibéré est attendu jeudi matin.