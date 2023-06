Au cinquième jour du procès de Jean-Marc Reiser, poursuivi pour « l’assassinat » de Sophie le Tan en 2018, une psychologue a dressé le portrait d’un homme à la personnalité « double », doté « très bonnes habilités sociales », mais présentant des troubles « psychopathiques, pervers et narcissiques ».

A la barre, Peggy Allimann apparaît sûre d’elle, parle sans hésitation. Elle se présente comme « psychocriminologue », devenue officier de police judiciaire en 2020, qualification dont elle ne disposait pas en 2018, quand elle avait assisté aux auditions du suspect en garde à vue. Elle décrit un homme qui « montre un très bon contrôle de lui-même et cherche à contrôler son environnement », capable d’utiliser « plusieurs procédés manipulatoires ».

« Approche par la ruse »

Aux jurés qui devront se prononcer sur la culpabilité de Jean-Marc Reiser à l’issue de deux semaines de débats et ainsi refermer un dossier qui a exigé trois ans d’enquête, elle propose une lecture des évènements séduisante par sa simplicité, mais sans doute trop lisse pour rendre compte de toute la complexité des faits.

Selon elle, l’accusé a tenté « une approche par la ruse » de sa victime, en publiant sur internet « une fausse annonce de location de logement ». S’il a jeté son dévolu sur une inconnue, c’était pour « diminuer le risque d’être relié au crime ». Et le choix du rendez-vous à son domicile permettait « de diminuer les risques d’être vu et d’avoir plus de temps pour commettre ses crimes », soutient la clinicienne.

Sa grille d’analyse lui permet « de le relier à la catégorie des auteurs meurtriers sexuels de type sadique », affirme Peggy Allimann au point culminant de sa démonstration. « Ce sont des personnes qui en général anticipent, commettent des actes avec l’idée de laisser le moins de traces possible ».

Critiques de la défense

Les avocats de la défense, qui goutent peu cet exposé, tentent rapidement d’en montrer les limites. « Ce qui est gênant », avance Me Emmanuel Spano, « c’est que vous partez d’un postulat sur la ruse qui est celui des enquêteurs, que vous prenez pour argent comptant », critique-t-il.

« Tout à fait », rétorque la psychologue, « à aucun moment je ne me serais permis de remettre en cause leur travail ». Mais au moment de ses travaux, « l’enquête n’a commencé que depuis deux jours », souligne l’avocat, déplorant une analyse « d’une subjectivité malhonnête ». « Et si les enquêteurs se trompent ? » interroge-t-il.

La présidente de la Cour, Christine Schlumberger, reprend la maîtrise des débats et questionne « l’état de prostration » que Jean-Marc Reiser dit avoir éprouvé « pendant deux heures » après qu’il eut porté les coups fatals à Sophie Le Tan. « On retrouve cet état chez les auteurs d’un acte impulsif, quand l’intention première n’était pas de tuer », précise la psychologue.

Cause de la mort inconnue

Un peu plus tôt, le tribunal avait auditionné les médecins légistes qui se sont penchés sur le corps de Sophie Le Tan, découvert -incomplet- plus d’un an après sa disparition, en bordure de forêt.

La décomposition du cadavre a empêché la détermination des causes exactes de la mort. La version de l’accusé -la victime serait décédée d’un choc lors d’une chute consécutive à des coups- laisse sceptiques les professionnels.

« C’est très peu vraisemblable, mais on ne peut l’exclure tout à fait », admet le docteur Laurent Berthelon. « Dans la grande majorité des cas, on se serait attendu à observer une période de coma susceptible de conduire au décès. » Le squelette de la jeune femme présentait cependant une petite lésion -non mortelle- sur le haut de la cage thoracique causé par un couteau.

« Peut-on imaginer qu’une personne armée d’un couteau l’appuie sur la victime, pour qu’elle ne crie pas ou obtenir d’elle quelque chose », interroge la présidente, laissant supposer une agression sexuelle sous contrainte. « Votre question contient un élément intentionnel, il n’appartient pas à la médecine d’y répondre », lui répond le docteur Laurent Berthelon.

Interrogé à son tour, Jean-Marc Reiser dément avoir utilisé une lame, sauf au moment où il a sorti les morceaux du corps des sacs plastiques dans lesquels il l’avait emporté, pour les enterrer.