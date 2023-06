Bronchiolites à répétition, crises d’asthme ou otites… Si ces maux ponctuent le quotidien de nombreux parents, le tribunal administratif de Paris a condamné vendredi 16 juin, pour la première fois, l’État à indemniser deux familles dont les enfants étaient très régulièrement malades. Les juges ont estimé que ces infections respiratoires auraient pu être évitées, ou tout du moins limitées, si les pics de pollution avaient été mieux régulés. Dans ces dossiers, les familles vivaient à proximité du périphérique et ont fini par déménager sur les conseils des médecins. « Cette décision est une première en France et, à notre connaissance, en Europe », souffle Me Hermine Baron, qui assurait leur défense avec Me François Lafforgue.

A plusieurs reprises déjà, des tribunaux avaient reconnu une carence de l’État dans la lutte contre la pollution de l’air. Dans une décision de 2019, par exemple, le tribunal administratif de Montreuil, saisit par une mère et sa fille souffrant de problèmes respiratoires, avait estimé que le « plan relatif à la qualité de l’air en Ile-de-France » était insuffisant. En revanche, c’est la première fois que cette « carence fautive » donne lieu à une indemnisation : jusqu’à présent, le lien de causalité « direct et certain » n’avait jamais pu être établi. « Dans ces deux dossiers, des expertises ont souligné que les maladies respiratoires de ces enfants coïncidaient avec un pic de pollution », précise Me Hermine Baron. Les plaignants vivaient à 500 et 700 mètres du périphérique parisien. Par ailleurs, dans les deux cas, les familles ont fini par déménager et l’état de santé de leurs enfants s’est rapidement amélioré.

« Pousser des victimes à entamer une procédure »

Cette décision – certes susceptible d’appel dans un délai de deux mois – peut-elle avoir une incidence sur les dossiers à venir ? A Paris, quelque 550.000 personnes vivent à proximité du périphérique*. A l’heure actuelle, le cabinet de Me Hermine Baron compte « quelques dizaines » de procédures de ce type. « Mais ça concerne toute la France, pas seulement Paris. » L’un des plus médiatiques est celui de la vallée de l’Arve, en Haute-Savoie. Dans cette étroite vallée entre la France et l’Italie, les camions défilent, faisant régulièrement grimper les taux de CO2. Une première plainte réunissant quelque 570 familles avait été classée sans suite en mars 2020, une seconde a été jugée recevable et est toujours en cours. « On espère que cette reconnaissance de la responsabilité de l’État va permettre de faciliter d’autres actions, et même pousser des victimes à entamer une procédure », insiste Tony Renucci, le directeur de l’association Respire, qui lutte pour l’amélioration de la qualité de l’air.









« Ce précédent ouvre une brèche, c’est évident, abonde Hermine Baron. Mais ce n’est pas une boîte de Pandore, tous les dossiers sont différents. » L’un comme l’autre le reconnaissent, la procédure est un parcours du combattant. Les deux familles qu’ils ont accompagnées ont bataillé pendant six ans. Même si les conséquences de la qualité de l’air sur les otites ou les bronchiolites sont abondamment documentées, il convient de démontrer, on l'a dit, le lien de causalité « direct et certain » entre la gestion de l’état des pics de pollution et la santé de ces enfants. Or, ces maladies sont multi-fonctionnelles. Dans ces deux affaires, le tribunal a noté que les parents étaient non-fumeurs - le tabagisme passif étant un facteur de risque – , leurs appartements ne comportaient pas d’éléments favorisant l’asthme, les tests n’ont révélé aucune allergie. Surtout, dans un cas comme dans l’autre, « une amélioration nette » de l’état de santé a été observée après le déménagement. « Aucun épisode de gêne respiratoire sifflante n’a été ensuite enregistré, et le traitement de fond a pu être abandonné », écrivent les magistrats.

Des indemnisations « dérisoires »

Mais ces procédures valent-elles le coup au regard des indemnisations ? 2.000 euros pour une famille, 3.000 euros pour l’autre. Bien loin de la somme demandée : 220.000 euros dans chacun des dossiers. Les indemnisations couvrent seulement la souffrance physique des enfants : leur préjudice moral, ainsi que celui du reste de la famille, les frais médicaux, les conséquences sur la vie professionnelle des parents n’ont pas été retenus par les juges. Aux yeux de leur avocate, cela s’explique avant tout par le fait que la santé des enfants n’a pas été durablement affectée et s’est améliorée après le déménagement.

Tony Renucci, lui, ne peut cacher sa déception. « Ce sont des sommes dérisoires, qui ne sont pas à la hauteur de ce qu’ont vécu les familles. » Malgré cette première victoire, le directeur de Respire estime que la révolution pourrait venir de la révision de la directive européenne sur la qualité de l’air : dans une première version, un des articles permettrait de favoriser les actions de groupe.

* Chiffres de l’APUR (Atelier parisien d’urbanisme)