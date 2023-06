Ils ne sont pas contents et le font savoir. Des greffiers « en colère » se sont rassemblés lundi devant les tribunaux de France pour protester contre un projet de revalorisation salariale, et dénoncer le « mépris » dont leur profession fait l’objet depuis des années.

Ils étaient entre 150 et 200 devant le tribunal judiciaire de Paris : greffiers, dont certains en robe, accompagnés de magistrats et d’avocats venus en soutien. « On en a gros », « stop au rétropédalage », « Greffiers en colère, sans greffiers, pas de justice », pouvait-on lire sur leurs pancartes. « Il faut que ça cesse, il faut que notre fonction soit reconnue en tant que telle et plus attractive pour les jeunes », a déclaré Carine, greffière de 50 ans. « C’est un métier méconnu, mais tous les rouages judiciaires tiennent sur la foi des greffiers et des agents administratifs », a-t-elle souligné.

Les syndicats reçus ce lundi au ministère

« Face au mépris, la colère », « les calculs sont pas bons », « les éternels oubliés », « Injustice dans la justice », était-il aussi écrit sur les pancartes brandies sur les marches de la Cour d’appel de Paris, où une soixantaine de personnes étaient rassemblées. Enclenchée la semaine dernière, cette mobilisation spontanée et « hors syndicats » a été provoquée par un projet de nouvelle grille indiciaire qui va désavantager les greffiers, estiment-ils. Plusieurs pétitions ont également été adressées au garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti.

L’intersyndicale doit, de son côté, être reçue au ministère de la Justice ce lundi après-midi. « On y va pour réclamer ce qu’on réclame depuis un certain nombre d’années : une revalorisation du métier de greffiers, sous-payés par rapport à leurs compétences et tout ce qu’ils font », explique Hervé Bonglet, secrétaire général de l’Unsa Services judiciaires. S’il salue les recrutements prévus dans le dernier projet de loi d’Éric Dupond-Moretti (1.800 greffiers en plus), il estime que « ce ne sera pas assez ».

Des rassemblements se sont aussi tenus notamment à Marseille, Bobigny, Evry et Rennes, ville où une cinquantaine de greffiers, soutenus par quelques avocats et magistrats, se sont réunis sur le temps de midi « pour que cela n’impacte pas les justiciables ».