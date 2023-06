« Âme sensible s’abstenir. Voici une nouvelle version du futur tapis de bain. Non sans rire, la peau d’un Rottweiller. Visage intégral haut et bas, la queue est complète avec l’os. Je ne ferai pas de tannage (pas le temps et peu rentable). Je propose cette peau à la vente, envoyez-moi un mp [message privé] pour plus de renseignements. PS : j’en ai chié pour la faire. » C’est ce genre de harangues que postait Marie-Claude L., surnommée « MC », sur un groupe privé Facebook appelé « MC Ostéo ». Depuis son domicile, près de Barbezieux, en Charente, elle vendait toutes sortes de « trophées ». Des crânes de chiens, de chats, de poneys…. même des vessies de chats.

Le 14 juin, d’après des informations du média Vakita, lancé par le journaliste Hugo Clément qui s’est exprimé ce 18 juin sur BFMTV, « MC » et son conjoint ont été placés en garde à vue puis déférés au parquet régional environnemental de Bordeaux. Ils seront jugés en novembre devant le tribunal correctionnel de Bordeaux pour « détention, transport et usage d’animaux protégés ».

Des centaines de restes d’animaux vendus

Ce trafic illégal a été révélé en février 2022 sur Facebook par l’association de défense de la cause animale Extrême Sauvetage, qui cherche et dénonce des actes de malveillance et de cruauté sur les animaux. « Ce dossier-là, nous sommes tombés dessus après avoir été témoin d’un direct Facebook en décembre 2021 » de la prévenue, raconte son président à 20 Minutes.

« Découpe d’une tête de bouledogue français #bones #skull #ostéologie #oddities », « en vente, un crâne de bison et deux crânes de chèvre », « travail du jour, cinq crânes de cochons, 1 femelle cane corso et une femelle épagneul tibétain », etc. Des messages comme ceux-là, « MC » a en posté des centaines. Et souvent accompagnés de photos et de vidéos des étapes de découpe. « Même dans les films d’horreur vous ne verrez jamais ça », s’insurge encore Matthieu, le président de l’association. « MC » faisait aussi des préventes : « Et voici le crâne du dogue argentin croisé dogue allemand et un couple de boxer […] Prochainement en vente, vous pouvez faire vos réservations », a-t-elle écrit par exemple, en y ajoutant 12 photos de crânes.









Parmi les restes proposés, on retrouvait principalement des ossements d’animaux domestiques. Mais, la quadragénaire vendait également des cadavres d’animaux d’espèces protégées. Parmi eux, celui d’un ara bleu et jaune au prix de 150 euros.

En mars 2022, Extrême Sauvetage porte plainte pour « détention, transport et usage d’animaux protégés ». Une enquête est ouverte et, selon La Charente Libre, c’est en octobre 2022, dans une grange des environs de Barbezieux, qu’un « charnier d’animaux où les corps s’amoncellent » est découvert. Ce trafic concernerait ainsi les corps de « plus de 500 animaux domestiques et de ferme », selon Vakita.

Des fournisseurs illégaux

Mais comment Marie-Claude L., qui n’a aucune formation ou autorisation de pratiquer cette forme de taxidermie, a-t-elle réussi à se fournir ? D’après les informations d’Extrême Sauvetage, la quadra à la tête de ce trafic illégal serait parvenue à récupérer ces cadavres grâce à un réseau de vétérinaires et à un équarrisseur. Ce dernier sera d’ailleurs aux côtés de la vendeuse et de son conjoint face aux juges en novembre, car les cadavres d’animaux collectés auraient été cédés hors de tout cadre légal.

S’il reste difficile de retracer l’origine des cadavres, les pistes existent. En juillet 2022, un particulier, qui avait fait euthanasier son chien trois mois auparavant, a reçu une visite des gendarmes. Ces derniers lui ont annoncé qu’ils avaient retrouvé son chien, sans patte, ni tête. Le propriétaire a été identifié grâce à la puce restée dans le cadavre de son animal. La proximité entre l’endroit où ont été retrouvés les restes du chien avec les lieux d’activité de l’équarrisseur et de la vendeuse laisse penser à Extrême Sauvetage que le réseau mettait ainsi la main sur les dépouilles d’animaux de compagnie pour les vendre sur Facebook.





Un rottweiler transformé en tapis de bain… 😱@William_Thorp a enquêté sur ce business ahurissant. Rendez-vous sur https://t.co/dxZLqb0Pq9 pour découvrir les deux premiers épisodes de notre investigation💥 pic.twitter.com/IMxrKjHTQ4 — Vakita (@vakitamedia) January 17, 2023



Les animaux commercialisés ont rapporté des sommes conséquentes, parfois jusqu’à 500 euros le crâne. Mais cette activité n’était pas déclarée. C’est pourquoi « MC », son conjoint et l’équarrisseur sont également poursuivis pour « travail dissimulé ».

Pour qu’une loi protège les animaux morts

En France, le Code pénal punit de deux ans d’emprisonnement et de 30.000 euros d’amende toute atteinte à l’intégrité d’un cadavre humain. Cette loi ne concerne pas les animaux, la taxidermie étant légale. Récupérer des cadavres d’animaux à l’insu des propriétaires est en revanche illégal. Matthieu et ses équipes militent notamment pour qu’une loi protège les animaux morts et pour un encadrement de la pratique de la taxidermie. « Cette femme a fait prendre un risque sanitaire à la population. Les restes des animaux partaient dans les sols, ou elle les congelait dans des conditions loin d’être sanitaires. Quand on a des asticots et des vers qui sortent des carcasses, il y a un gros problème », rapporte le militant à 20 Minutes.

« Les associations veulent juste ma peau alors que je sublime les animaux. Je connais beaucoup de gens qui exercent comme moi et ça déplaît, c’est tout. Je ne fais rien de mal. », s’est pour sa part faire défendue Marie-Claude L. dans la Charente Libre. De son côté, en janvier alors que l’enquête de Vatika était publiée, la Fondation 30 millions d’Amis avait, elle, dénoncé dans un communiqué « l’existence d’un tel trafic d’animaux morts et la tromperie à l’égard des maîtres de ces chiens et ces chats qui pensaient – à tort – voir leur ami partir en paix. »