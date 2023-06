Ils étaient accusés d’avoir formé « une milice » et passé à tabac des migrants à Calais début 2016. Le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais, a infligé, jeudi, des peines allant jusqu’à 18 mois de prison ferme à l’encontre de huit hommes. Cagoulés, gantés, vêtus de noir, ces hommes, âgés de 26 à 51 ans, agressaient de nuit, selon l’enquête, des migrants isolés, généralement en lisière d’un vaste camp de migrants baptisé par les médias, la « Jungle ».

Le tribunal les a tous reconnus coupables de violences. Les victimes étaient molestées à coups de barre de fer, de matraque ou de poing, avant de se faire dérober leur argent et leurs téléphones portables. La peine la plus lourde, de 36 mois de prison dont 18 avec sursis, a été prononcée à l’encontre de Johnny P., également reconnu coupable de « port d’arme », et considéré dans l’enquête comme le bras droit du « meneur » présumé du groupe, Christophe G.

« J’avais une crainte des migrants »

Le cas de ce dernier a été disjoint, sa citation à comparaître ayant été délivrée hors délai. Seuls cinq des huit prévenus, aux profils contrastés, étaient présents, jeudi, à l’audience. Les huit prévenus ont été condamnés à des peines ferme ou avec simplement du sursis. Aucun mandat de dépôt n’a été ordonné pour ces peines aménageables, assorties pour tous les prévenus de l’interdiction de détenir une arme soumise à autorisation pendant cinq ans.

Parmi eux, Jefferson G., 31 ans. Mains tremblantes sur son sweat-shirt noir à l’effigie du super-héros déjanté Deadpool, il a juré avoir été « manipulé ». Un autre, Arnaud L., âgé à l’époque de 19 ans, a expliqué s’être « laissé enrôler » par son beau-père, Johnny P. «J’avais une crainte des migrants à cause de ce qu’on voyait sur les médias, sur les réseaux sociaux », a-t-il lâché à la barre. Mais lors de l’agression du 21 janvier, « j’ai vu les violences, et j’ai été choqué. Ça a été un déclic ».

Placé deux mois en détention provisoire, le jeune homme s’est engagé en 2020 au sein de la Société nationale de sauvetage en mer, participant à de nombreuses opérations de secours aux migrants dans la Manche, qui lui ont valu une médaille et les félicitations du préfet maritime. « Je n’ai pas les mots pour expliquer à quel point je regrette maintenant », a-t-il réagi à la décision, s’affirmant « soulagé » que l’affaire se termine.

« La France, on ne nous l’enlèvera pas »

De son côté, Nino P., âgé de 35 ans, tee-shirt moulant sur muscles tatoués, a assumé avoir rejoint ce « commando ». Sa réponse, quand le président lui a demandé s’il se sentait en « croisade » : « Oui, pour moi, c’était ça. Je suis patriotique : la France, on ne nous l’enlèvera pas. » « Il voulait faire une milice », confirme le père de Jefferson, Stéphane G., 52 ans.

La bande a fait au moins six victimes, dont un adolescent et trois ressortissants syriens, molestés et détroussés le 21 janvier 2016 à Calais. Deux s’étaient vus décerner 10 jours d’ITT (incapacité totale de travail). « Traumatisme crâno-facial, fracture de l’orbite, hémorragie méningée » : le tribunal a souligné la violence des blessures infligées aux victimes.