Alors, préméditation ou non de la part de Jean-Marc Reiser ? La question a encore été au cœur du procès en appel de l’homme qui est poursuivi pour le meurtre de Sophie Le Tan en 2018 à Schiltigheim, à côté de Strasbourg.

Pour la commissaire Sarah Jammet, l’assassinat de l’étudiante de 20 ans ne fait pas de doute. La chargée de l’enquête a livré à Colmar ce jeudi un récit précis et argumenté des faits reprochés à Jean-Marc Reiser, donnant l’impression qu’elle maîtrisait sur le bout des doigts ce dossier tentaculaire, riche de 12.790 pièces. Pendant une heure et demie, elle a exposé les manœuvres de cet homme froid et imposant de 62 ans, qui, concentré dans son box, ne perd pas un mot de l’exposé : il sait qu’une part de son avenir judiciaire se joue dans cette déposition.









« Il a élaboré un véritable stratagème », souligne la commissaire Jammet, racontant d’abord comment l’accusé a élaboré son « piège » et publié, sous de fausses identités, trois annonces immobilières pour la location d’un petit appartement à Schiltigheim, en banlieue de Strasbourg, utilisant pour l’illustrer une photo prise chez sa mère.

Elle explique que ces annonces renvoyaient vers des numéros de téléphone qui n’étaient pas les coordonnées officielles de Jean-Marc Reiser, mais des lignes « occultes », ouvertes sous de faux noms auprès d’un opérateur « qui ne vérifie pas les identités » de ses clients. Cinq lignes ont ainsi été utilisées pour les échanges avec les candidats potentiels à la location. Sur les 182 personnes recontactées, 175 sont des femmes.

Des jumelles saisies à son appartement

Au final, dix rendez-vous seront fixés pour des visites, uniquement avec des femmes. « Il s’assurait qu’elles viendraient seules, sinon il annulait, ou n’honorait pas le rendez-vous », explique Sarah Jammet. Le lieu de rencontre se trouve à chaque fois à l’extérieur, non loin de l’immeuble, en des endroits « qu’il pouvait observer depuis la fenêtre de la cuisine », pour s’assurer de l’absence d’accompagnateur, pointe la commissaire. Des jumelles ont d’ailleurs été saisies dans l’appartement.

Elle raconte comment, dans les jours précédant la disparition de la jeune femme, Jean-Marc Reiser « se rend à plusieurs reprises dans le secteur » où le corps de sa victime sera retrouvé un an plus tard. Elle cite aussi un témoignage pour dire comment, deux jours avant le rendez-vous fatal, il a « changé d’apparence » en se décolorant les cheveux. La démonstration fait son effet. Pour ce travail d’enquête, la commissaire reçoit les félicitations des avocats de la partie civile, puis de l’avocat général, qui n’ont pas de questions à formuler.

La défense répond

Puis vient le tour de la défense, assurée tout à tour par Maître Thomas Steinmetz et Maître Emmanuel Spano. Ils révèlent que le « changement d’apparence » de Jean-Marc Reiser, sa teinture, remonte en fait à plusieurs jours avant les premiers échanges de SMS avec Sophie Le Tan.

Sur d’éventuels repérages d’un site pour se débarrasser d’un corps, Me Emmanuel Spano se montre catégorique : « La téléphonie exclut cette hypothèse », l’accusé ne s’était pas rendu sur place les jours qui ont précédé la rencontre fatale. « Jean-Marc Reiser avait une parfaite connaissance du secteur », rétorque la commissaire, sur la défensive, en référence à un stage effectué des années auparavant par l’accusé avec l’Office national des forêts.

Me Spano évoque ensuite l’arbre imposant qui entrave la vue depuis l’appartement de l’accusé et empêche le contrôle des allées et venues. « Nous n’avons jamais affirmé qu’il contrôlait les arrivées à ses rendez-vous », reprend la commissaire, quelque peu déstabilisée. « Je suis ravi de vous l’entendre dire », rétorque l’avocat de la défense.

Me Spano termine en évoquant le projet de voyage de son client. Là où l’accusation ne voit que la préparation d’une fuite, lui rappelle la volonté ancienne de M. Reiser de sous-louer son appartement durant un voyage. « On exclut des hypothèses, on ne vérifie pas, et ensuite on vient nous dire que ce n’est pas vrai », s’agace-t-il. « Mais c’est à l’accusation que revient la charge de la preuve. »