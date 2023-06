Elles auraient dû être trois à témoigner. Mais l’une d’entre elles, Gabrielle S., a été excusée. Cette ex-compagne de Jean-Marc Reiser ne voulait pas, comme lors du procès en première instance, détailler de nouveau ses relations avec l’homme qui est désormais poursuivi pour le meurtre de Sophie Le Tan en 2018.

Mardi, deux anciennes concubines ont, elles, réveillé quelques mauvais souvenirs devant la cour d’appel de Colmar (Haut-Rhin). « Les médecins disent que j’ai un syndrome post-traumatique », a d’ailleurs avoué Virginie L. « Je pense qu’il se sent supérieur aux autres, et que sa grande jouissance, c’est de manipuler les autres, comme un dieu qui tirerait les ficelles. C’est quelqu’un de très intelligent, c’est un gâchis épouvantable de mettre son intelligence pour faire du mal à des femmes ».





Envahissant, impulsif et pingre

Voilà également comment elle a résumé leur relation d’un mois en 1990, alors qu’ils étaient tous deux étudiants à l’Institut régional d’administration (IRA) de Bastia. Rapidement, le compagnon « empressé et serviable », se transforme en un partenaire envahissant, impulsif, pingre. « On faisait les courses, il me faisait passer devant pour que je paie », se remémore-t-elle.

Les choses s’enveniment lorsqu’elle décide de rompre. « Il a balancé des chaises dans l’appartement, dans une rage terrible ». Les jours suivants, alors qu’il refuse la séparation, elle doit se barricader chez elle. « Il donnait des grands coups dans les portes, les volets ». Elle se réfugie chez un cousin. Elle ne trouve aucun secours lorsqu’elle sollicite les forces de l’ordre. « C’est un homme très amoureux », lui disent-ils, « donc on s’en tient là ». Même son de cloche auprès de la direction de l’IRA. « Ils m’ont fait comprendre que j’avais presque de la chance qu’un homme m’aime autant ».

« Il écrivait que j’allais mourir »

Les altercations se multiplient, elle reçoit des lettres de menaces explicites. « Il écrivait que j’allais mourir en Corse, qu’il y aurait du sang partout. Quelques jours plus tard, ma voiture a été vandalisée, mes roues desserrées ». Elle a gardé en elle cette douleur pendant près de trente ans. « J’avais l’impression d’être en résistance. J’ai craqué l’an dernier, aux assises (lors du procès en première instance). Maintenant je suis suivie par un psychiatre. »

Invité à réagir à ces propos, Jean-Marc Reiser, stoïque dans son box, déclare qu’il y aurait beaucoup à redire, que lui aussi a eu ses pneus crevés à Bastia. « Ma voiture était immatriculée sur le continent, c’était courant à l’époque ». « Vous vous perdez dans des détails », lui rétorque la présidente, Christine Schlumberger.

« Au niveau émotif, il a l’âge de cinq ans »

Anne M., dernière compagne de Jean-Marc Reiser, témoigne à son tour. Formaient-ils toujours un couple au moment de la disparition de Sophie Le Tan, le 7 septembre 2018 ? La réponse n’a rien d’évident. « Ce monsieur, je voulais le quitter, il me menait la vie possible », explique-t-elle. « Dix jours avant, je lui dis que je veux le quitter. Seulement ce monsieur, vous pouvez lui dire 150 fois, vous ne le quittez pas. Au niveau émotif, il a l’âge de cinq ans ».

Elle aussi a connu les coups, « arrivés assez rapidement ». « Les coups de poing sont donnés de manière à ce que vous ne risquiez pas d’en mourir, mais ça vous calme et vous vous taisez », raconte cette dame d’1m60, au physique qui contraste avec l’allure imposante de l’accusée. « J’ai eu l’impression qu’il avait de l’expérience là-dedans ».

« C’est complètement absurde »

Elle est questionnée sur un rendez-vous qu’elle avait avec Jean-Marc Reiser le jour du drame, mais que ce dernier a annulé plusieurs jours à l’avance, après une conversation téléphonique avec sa future victime, ce qui pourrait donner corps à la thèse de la préméditation. « Il a annulé le rendez-vous du vendredi soir parce qu’il avait des rendez-vous le matin, il y a un manque de logique. Je me dis qu’il va voir une maîtresse », confie à la cour la témoin.

« C’est complètement absurde », se défend l’accusé, qui soutient qu’il avait tout simplement une soirée, organisée par le groupe en ligne « On va sortir ! ». La question n’est pas tranchée, mais le tribunal doit y revenir jeudi lors des dépositions des enquêteurs.