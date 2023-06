Il n’y aura pas de nouveau procès. La Cour de cassation a rejeté mercredi le pourvoi formé par Wojciech Janowski contre sa condamnation à la perpétuité pour avoir commandité l’assassinat de sa belle-mère, la milliardaire monégasque Hélène Pastor, et de son chauffeur, en 2014. Fin 2021, la cour d’assises d’appel des Bouches-du-Rhône avait confirmé la peine de première instance contre l’ex-consul honoraire de Pologne à Monaco.

Samine Saïd Ahmed et Al-Haïr Hamadi, reconnus coupable d’avoir été respectivement le tireur et le guetteur, avaient également été de nouveau condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité. Ces trois hommes, ainsi qu’un quatrième accusé, Omer Lohore, condamné à six ans de prison, avaient formé des pourvois devant la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire, qui les a tous rejetés mercredi.

Une affaire retentissante dans la Principauté

Le 6 mai 2014, Hélène Pastor, 77 ans, et son chauffeur égyptien Mohamed Darwich, 63 ans, avaient été mortellement blessés par balles devant l’hôpital de Nice où elle était venue rendre visite à son fils, Gildo, victime d’un accident vasculaire cérébral. Cette affaire retentissante avait secoué la principauté de Monaco dont la famille Pastor, à la tête d’un empire immobilier, est l’une des plus connues.

Le gendre de la milliardaire monégasque, qui avait fait plusieurs volte-face dans ce dossier, avouant au début de l’enquête avant de se rétracter, avait été condamné en première instance en 2018 à la prison à vie. Lors du procès en appel, sa défense avait plaidé l’acquittement pour un « coupable idéal » contre lequel aucun « élément matériel » n’existait selon eux.