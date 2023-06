Le journaliste Hervé Gattegno est depuis le 6 juin témoin assisté dans l’information judiciaire sur la rétractation de l’intermédiaire Ziad Takieddine de ses accusations de financement libyen de la campagne présidentielle 2007 de Nicolas Sarkozy, a appris l’AFP de source judiciaire mardi. Confirmant une information de Libération, cette source a indiqué que l’ex-directeur des rédactions du JDD et de Paris-Match, limogé fin 2021, avait fait l’objet d’un interrogatoire de première comparution devant les juges d’instruction en deux temps, le 10 mai et le 6 juin.

« Au terme de deux journées d’audition, au cours desquelles Hervé Gattegno a répondu à toutes les questions des juges, ces derniers ont constaté qu’il n’existait à son encontre aucun indice grave ou concordant de quelque infraction que ce soit et ont donc décidé de ne pas le mettre en examen », s’est félicitée Me Jacqueline Laffont, son avocate. « Ainsi, en dépit de la présentation fallacieuse de certains médias, Hervé Gattegno n’est pas partie à la procédure et ne fait l’objet d’aucune poursuite », a ajouté son conseil.

Une spectaculaire volte-face

Le statut de témoin assisté, moins incriminant que celui de mis en examen, peut être modifié au cours de l’enquête si des éléments nouveaux apparaissent. A ce stade, un éventuel renvoi en procès dans ce dossier ne pourrait concerner Hervé Gattegno qui serait mis hors de cause.

















L’affaire a explosé en novembre 2020 lorsque Ziad Takieddine, principal témoin à charge contre Nicolas Sarkozy depuis 2012, avait opéré une spectaculaire volte-face sur BFMTV et Paris Match en déclarant que l’ex-chef de l’Etat n’avait « pas touché un centime, cash ou pas cash, pour l’élection présidentielle » de 2007 de la part du défunt dictateur libyen Mouammar Kadhafi.

En fuite au Liban pour échapper à sa condamnation dans l’affaire Karachi, Ziad Takieddine était revenu sur ses propos deux mois plus tard devant les magistrats instructeurs français venus l’interroger sur place. Le Parquet national financier (PNF) a ouvert en mai 2021 une information judiciaire sur ces faits, avant une première vague d’interpellations le mois suivant, qui a notamment concerné la « reine des paparazzis » Michèle dite Mimi Marchand.

Une opération à 608.000 euros

Au gré des auditions et des éléments réunis par l’enquête, la justice soupçonne à ce jour au moins huit protagonistes d’avoir participé, avec l’éventuel aval de l’ex-chef de l’Etat, à une opération pour que le sulfureux intermédiaire retire ses accusations, pour un coût récemment estimé à au moins 608.000 euros par les enquêteurs. Hervé Gattegno et Michèle Marchand s’accusent l’un l’autre d’avoir tenu au courant Nicolas Sarkozy des démarches entreprises au cours de cette opération présumée.

Comme l’avait indiqué précédemment Mediapart, Hervé Gattegno a été entendu en audition libre par les enquêteurs en décembre 2021. Selon ses déclarations dont l’AFP a eu connaissance, il avait alors contesté avoir commis toute infraction, assurant qu’il ne souhaitait pas que Nicolas Sarkozy soit prévenu de ce reportage et qu’il n’avait de son côté pas opéré de tractation financière.