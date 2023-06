A Colmar (Haut-Rhin),

Un visage émacié et ce t-shirt gris dans lequel il semble nager… Où est passé cet homme souvent présenté comme impressionnant ? Jean-Marc Reiser est apparu assez affaibli, ce mardi à Colmar, au premier jour de son procès en appel pour le meurtre de Sophie Le Tan en 2018. Encore plus touché, en tout cas, qu’il y a un an lors de sa comparution en première instance. L’effet, certainement, de près de cinq années à l’isolement à la prison de Strasbourg.









Mais derrière l’apparence, le sexagénaire (62 ans) n’a pas changé dans ses attitudes. Dans son box vitré, entouré par quatre policiers, il est une nouvelle fois apparu très concentré pendant l’audience. Calme, occupé à prendre des notes et levant la tête de temps en temps en direction du public comme pour saluer d’un signe de main la seule personne de sa famille présente, sa sœur Christiane.

Surtout, toujours prêt à intervenir lorsque la parole lui est donnée. « Je n’ai pas d’observation madame la présidente », a-t-il poliment lancé plusieurs fois avant d’en dire davantage sur son état d’esprit.

La mère de Sophie Le Tan s’effondre

Peu avant midi, alors que la présidente Christine Schlumberger venait juste de finir la lecture de près d’une heure et demie de son rapport de l’affaire, « je voudrais dire quelque chose », débute l’accusé, reconnu coupable d’assassinat et condamné à la peine maximale l’été dernier. « Je reconnais les violences. Ce n’est pas ça que je suis venu contester, je suis venu contester la préméditation et l’intention criminelle, poursuit-il d’une voix claire. Il y a de nombreux éléments qui ne correspondent absolument pas à la réalité. Il y a eu de nombreux raccourcis faits. J’espère que ce procès permettra de faire la lumière et d’apporter des précisions là-dessus. »

Son habituelle interlocutrice le questionne alors sur son choix de faire appel du premier jugement. « Je ne l’aurais pas fait si la préméditation n’avait pas été retenue, insiste-t-il, réfutant donc la thèse de l’assassinat. Je regrette pour la famille. Je ne voulais pas leur faire subir une deuxième fois la lecture des faits. » Pendant laquelle, justement, la mère de Sophie Le Tan s’est d’abord effondrée dans les bras du cousin de la victime. Puis elle a dû quitter la touffeur de la salle d’audience quand des détails sordides de la découverte du corps de sa fille ont été abordés. Sophie Le Tan avait été retrouvée démembrée dans la forêt de Grendelbruch en octobre 2019.

« Elle m’a traité de sale porc »

« Il n’y avait pas d’intention d’homicide », a insisté Jean-Marc Reiser en redonnant sa version de ce 7 septembre 2019. « Je venais de me lever, il était peut-être 9h30. Nous sommes allés dans l’appartement pour le visiter. Ensuite, avant de partir, elle a voulu aller aux toilettes. Elle m’a demandé une serviette, on a discuté. Là, je lui ai pris la main, je ne sais pas pourquoi, je voulais lui faire la bise. Elle s’est méprise sur mes intentions. Elle m’a traité de sale porc et m’a insulté. »

C’est à partir de ce moment-là, à l’en croire, que les débats auraient « dégénéré ». « Je lui ai mis une baffe, elle a crié puis j’ai perdu les pédales. Je lui ai donné des coups de poing pour qu’elle se taise. Elle est tombée comme une masse. Je n’ai pas réussi à la réanimer. Je ne savais pas quoi faire pendant une heure ou deux. Au vu de mon passé judiciaire, j’ai préféré faire disparaître le corps. J’étais emmerdé, je ne savais pas comment faire pour m’en débarrasser. Je suis allé chercher une grande valise mais le corps ne rentrait pas. L’idée m’est venue de le démembrer. Je l’ai mis à la cave, je ne voulais plus y toucher. »





Des pièces de l'affaire Sophie Le Tan. - T. Gagnepain

A l’issue de ce récit effrayant prononcé sans la moindre émotion, Jean-Marc a encore redit ses regrets aux proches de la victime : « je m’excuse envers la famille. Il n’y a jamais eu de préméditation. » L’intentionnalité sera au cœur des débats ces prochains jours. Ce procès en appel doit en durer une dizaine, jusqu’au jeudi 29 juin.