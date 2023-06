La brigade des stupéfiants de Perpignan a démantelé un réseau de trafic de stupéfiants qui écoulait de la drogue via les réseaux sociaux. Tout est parti de l’interpellation par la Brigade anticriminalité de deux personnes en pleine transaction devant une piscine de la préfecture des Pyrénées-Orientales. A l’issue de leur interpellation, ils ont alors confié l’enquête aux policiers des stups qui ont remonté une partie de la filière.

Les perquisitions menées permettent de saisir près de 7.000 euros en espèce, une centaine de grammes de résine de cannabis et autant d’herbe et de la cocaïne. Jugés en comparution immédiate, trois des cinq mis en cause ont été condamnés à des peines de prison ferme de 8 à 10 mois, dont deux placés en détention. Les deux autres ont été condamnés à huit et douze mois de prison avec sursis par el tribunal correctionnel de Perpignan.