C’est une très grande satisfaction pour les parties civiles : le caractère homophobe de l’agression d’Arturo, Adriano et Killian, dans la nuit du 26 au 27 décembre 2022 à Nice, a été reconnu par la justice. Les quatre prévenus, tous âgés de 19 ans et natifs de Nice ou Monaco, ont tous été condamnés par le tribunal correctionnel. Deux d’entre eux ont écopé de deux ans de prison dont un ferme, à exécuter sous bracelet électronique, et le deuxième avec sursis et mise à l’épreuve.

Des peines d’un an et huit mois avec sursis ont été prononcées à l’encontre des deux autres. Les quatre agresseurs, qui étaient poursuivis pour « violences aggravées », « injures publiques en raison de l’orientation sexuelle » et même « menaces de mort réitérées », devront également verser 12.800 euros aux trois victimes.

Une agression tous les deux jours

Cette nuit-là, alors qu’ils étaient attablés à la terrasse d’un établissement du Vieux-Nice, les trois amis étaient pris à partie par ce groupe, avec des chants aux paroles sans équivoque et d’une rare violence : « Nous, les pédés on les tue ». A la sortie de l’établissement, les coups avaient littéralement plu.

Dans un communiqué, le centre LGBTQIA+ Côte d’Azur, partie civile dans cette affaire, s’est dit « satisfait de voir le caractère aggravant d’homophobie retenu ». Elle rappelle qu'« une personne est victime d’une agression LGBT phobe tous les deux jours » et insiste sur le fait que « porter plainte est une nécessité absolue ».